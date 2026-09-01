Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede - Son Dakika
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Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede

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Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Şahin'in savcılık tarafından ifadeye çağrılmasına, hakkında yakalama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş'in Marmaris'e götürülmesinde kullanılan aracın Şahin adına kayıtlı olduğunun belirlenmesinin neden olduğu belirtildi.

İdris Naim Şahin, Süleymancılar olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne geldi. Şahin, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'ne protokol kısmından giriş yaptı. Eski İçişleri Bakanı Şahin'in savcılığa ifade vermesi bekleniyor. 

HİLMİ TUNA KURİŞ MARMARİS'TE YAKALANMIŞTI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş, daha önce yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığı sırada Marmaris'te yakalanmıştı. Kuriş'in yakalanmasının ardından yürütülen çalışmalar kapsamında Marmaris'e nasıl ulaştığı da incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, Kuriş'in Marmaris'e götürülmesinde kullanılan aracın İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede

Soruşturmanın Şahin'e uzanan bölümünde araçla ilgili tespit belirleyici oldu. Hilmi Tuna Kuriş'in Marmaris'e götürülmesinde kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğunun belirlenmesinin ardından savcılık Şahin'i ifadeye çağırdı.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede

ŞUANA KADAR 81 KİŞİ TUTUKLANDI

Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında bugüne kadar hakkında adli işlem başlatılan şüphelilerden 81'i tutuklanırken, 10'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 2 şüphelinin kolluk işlemlerinin devam ettiği, firari 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ile 4 derneğe el konulurken, şirketlere kayyum atandı.

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Son Dakika Güncel Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Tıraş hikaye 5 2 Yanıtla
  • Ali Mutlu Ali Mutlu:
    Sabahın 6 sında neden almamışlar 1 2 Yanıtla
  • Caner Atil Caner Atil:
    çayını kahvesini içer gider boş işler bunlar normal vatandaş olsaydı çoktan köşesi boylamıştı 0 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Eminim burada yorum yapanlar eski içişleri bakanının şu anda iyi partili olduğunu bilmiş olsalardı aynı yorum yapmazlardı 0 0 Yanıtla
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