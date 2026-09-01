Doğu Akdeniz\'de sular ısınıyor! Türkiye Navtex yayımladı, Yunanistan\'dan yanıt geldi

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki öz kaynaklarını ve deniz yetki alanlarını koruma kararlılığını sürdürüyor.

TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'I ÇILDIRAN "NAVTEX"

Yayımlanan yeni Navtex duyurusuyla TÜBİTAK Marmara araştırma gemisi, Meis Adası açıklarında ve tamamen Türk kıta sahanlığı içerisinde kalan bölgede bilimsel çalışmalarına başlıyor. 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülecek faaliyetler, Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarının sahada fiilen uygulanması anlamına geliyor.

ATİNA'DAN KARŞI ADIM GECİKMEDİ

Yunanistan ise bölgedeki yapıcı çalışmalara karşı alışılagelmiş haksız itirazlarını yineledi. Atina yönetimi, Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında yürüttüğü araştırma faaliyetine karşı bir Navtex yayımladı. Yunanistan, Anadolu karasına sadece 2 kilometre mesafedeki Meis Adası’nı gerekçe göstererek söz konusu bölgenin kendi deniz yetki alanı içerisinde olduğunu iddia etti.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere seyir emniyeti, meteorolojik tahminler, tehlike uyarıları ve çalışma sahaları hakkında bilgi veren uluslararası telsiz yayın sistemidir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) standartlarına dayanan bu sistem, Türkiye’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanır. Navtex duyuruları, sadece teknik seyrüsefer bilgilerini duyurmakla kalmayıp, ülkelerin deniz yetki alanlarındaki egemenlik haklarını sahadaki faaliyetleriyle fiilen ilan etmelerinin de uluslararası hukuktaki en önemli araçlarından biridir.