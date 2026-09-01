Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye Navtex yayımladı, Yunanistan'dan yanıt geldi - Son Dakika
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Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye Navtex yayımladı, Yunanistan'dan yanıt geldi

Doğu Akdeniz\'de sular ısınıyor! Türkiye Navtex yayımladı, Yunanistan\'dan yanıt geldi
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Türkiye dün yayımladığı Navtex ile Doğu Akdeniz'de Meis Adası açıklarında Türk deniz yetki alanı içerisinde, 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında TÜBİTAK Marmara isimli araştırma gemisinin bilimsel çalışmalar yapacağını açıkladı. Yunanistan ise karşı Navtex yayımladı. Atina, Türkiye'nin araştırma yapacağı bölgenin kendi yetki alanı içerisinde olduğu ve kendisinden izin alınması gerektiği yönünde gerçek dışı iddiada bulundu.

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki öz kaynaklarını ve deniz yetki alanlarını koruma kararlılığını sürdürüyor.

TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'I ÇILDIRAN "NAVTEX"

Yayımlanan yeni Navtex duyurusuyla TÜBİTAK Marmara araştırma gemisi, Meis Adası açıklarında ve tamamen Türk kıta sahanlığı içerisinde kalan bölgede bilimsel çalışmalarına başlıyor. 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülecek faaliyetler, Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarının sahada fiilen uygulanması anlamına geliyor.

ATİNA'DAN KARŞI ADIM GECİKMEDİ

Yunanistan ise bölgedeki yapıcı çalışmalara karşı alışılagelmiş haksız itirazlarını yineledi. Atina yönetimi, Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında yürüttüğü araştırma faaliyetine karşı bir Navtex yayımladı. Yunanistan, Anadolu karasına sadece 2 kilometre mesafedeki Meis Adası’nı gerekçe göstererek söz konusu bölgenin kendi deniz yetki alanı içerisinde olduğunu iddia etti. 

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere seyir emniyeti, meteorolojik tahminler, tehlike uyarıları ve çalışma sahaları hakkında bilgi veren uluslararası telsiz yayın sistemidir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) standartlarına dayanan bu sistem, Türkiye’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanır. Navtex duyuruları, sadece teknik seyrüsefer bilgilerini duyurmakla kalmayıp, ülkelerin deniz yetki alanlarındaki egemenlik haklarını sahadaki faaliyetleriyle fiilen ilan etmelerinin de uluslararası hukuktaki en önemli araçlarından biridir.

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Son Dakika NAVTEX Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye Navtex yayımladı, Yunanistan'dan yanıt geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Halis demir Halis demir:
    seçim yatırımı yapmasına gerek yok karşılık beklemiyoruz oyumuz reis e. 6 10 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Seçim yatırımı 9 5 Yanıtla
  • ahmet3353 ahmet3353:
    yunan paşinyan gibi yapısında adaları geri alalım 5 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    yaptı zaten kaç sene oldu silahlanma yasağı olan adaların hepsinde yunan silahlandı. ama seyrediyoruz 0 0 Yanıtla
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