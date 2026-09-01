Kuzenlerin alacak verecek kavgası kanlı bitti - Son Dakika
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Kuzenlerin alacak verecek kavgası kanlı bitti

Kuzenlerin alacak verecek kavgası kanlı bitti
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Konya’nın Kadınhanı ilçesinde birlikte alkol alan iki kuzen arasında çıkan borç kavgasında 24 yaşındaki Ziya Küçükkalay, teyzesinin oğlu tarafından boynundan bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Hacıpirli Mahallesi'nde kan donduran bir cinayet meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan 24 yaşındaki Ziya Küçükkalay ile teyzesinin oğlu 25 yaşındaki İsmail Gözlü birlikte alkol aldıkları sırada aralarında borç-alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada İsmail Gözlü, eline geçirdiği bıçakla kuzeni Ziya Küçükkalay’ı boynundan yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Küçükkalay’ı görenlerin ihbarı üzerine adrese anında jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 1 çocuk babası Ziya Küçükkalay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ZANLI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı İsmail Gözlü, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gözlü, cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuzenlerin alacak verecek kavgası kanlı bitti - Son Dakika

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