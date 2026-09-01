Fenomenin peşini 2 yıldır bırakmıyor! Bu kez canlı yayında ortaya çıktı

Alman Twitch yayıncısı ZoeMatthea'nın yaklaşık iki yıldır devam ettiğini belirttiği takip vakası, Köln'de yeniden yaşanan karşılaşmayla gündeme geldi. Gamescom için Köln'de bulunan yayıncı, etkinliğe giderken gerçekleştirdiği IRL yayınında daha önce kendisini rahatsız ettiğini söylediği kişiyle karşı karşıya geldi. ZoeMatthea'nın 26 Ağustos'ta Köln'den yaklaşık 6 saatlik IRL yayını yaptığı ve aynı gün “Dokumentation stalking” başlıklı bölümün kayıtlara geçtiği görülüyor.

TREN İSTASYONUNDA KARŞISINA ÇIKTI

Paylaşılan yaklaşık 1,5 dakikalık kesitte ZoeMatthea'nın bir tren istasyonunda olduğu görülüyor. Yayın sırasında söz konusu kişinin yakınında olduğunu fark eden ZoeMatthea'nın tedirgin olduğu ve çevresini kontrol etmeye başladığı anlaşılıyor.

Videoda bir süre sonra bir erkeğin yayıncının yakınından geçtiği, ZoeMatthea'nın ise karşılaşmanın ardından bulunduğu noktadan uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

"YAKLAŞIK İKİ YILDIR BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Alman yayıncının söz konusu kişinin yaklaşık iki yıldır kendisini takip ve taciz ettiğini anlattığı belirtildi. Alman Twitch topluluğunda olayı aktaran paylaşımlarda, kişinin daha önce polis tarafından da uyarıldığı öne sürüldü. ZoeMatthea'nın geçmişte bu kişiyle ilgili yaşadıklarını ve kendisine gönderildiğini söylediği rahatsız edici mesajları da anlattığı aktarılıyor.

Yayıncının Twitch kanalında da 26 Ağustos tarihli “Dokumentation stalking” isimli bir dakikalık klibin bulunması, olayın doğrudan kendi yayınında ele alındığını doğruluyor.

POLİSİN VERDİĞİ YANITI PAYLAŞTI

Olayın yeniden gündeme gelmesinin ardından ZoeMatthea'nın polisle yaptığı başvuruya ilişkin aldığı yanıtı da paylaştığı bildirildi. Alman Twitch haber hesaplarının aktardığı yanıta göre yetkililer, mevcut bilgiler üzerinden ZoeMatthea'nın söz konusu kişiye kendisiyle artık hiçbir şekilde iletişim kurmasını istemediğini açıkça bildirdiğinin tespit edilemediğini belirtti. Bu nedenle takip suçunun şartlarının oluştuğunun belirlenemediği ifade edildi.

Bu ayrıntı ZoeMatthea'nın paylaştığı belirtilen polis yanıtının aktarımına dayanıyor; Köln polisinden olayla ilgili ulaşılabilen bağımsız ve ayrıntılı bir resmi açıklama bulunmuyor.

CANLI YAYINDAKİ KARŞILAŞMA GÜNDEME TAŞINDI

ZoeMatthea'nın Twitch'te yaklaşık 46 bin takipçisi bulunuyor ve ağırlıklı olarak IRL, oyun ve sohbet yayınları gerçekleştiriyor. 26 Ağustos'taki Gamescom yayını yaklaşık altı saat sürdü ve 767 eş zamanlı izleyiciye kadar ulaştı.

Yayıncının iki yıldır devam ettiğini söylediği sürecin ardından aynı kişiyle Gamescom yolunda yeniden karşılaşması, olayın Alman Twitch topluluğunda tekrar tartışılmasına neden oldu.