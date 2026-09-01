Karadağ\'da Rus saldırgan 3 kişiyi öldürdü, intihar etti

Karadağ'ın orta kesimlerindeki Danilovgrad'da 3 kişiyi öldüren Rus vatandaşının polis baskını sırasında güvenlik güçlerine ateş açtığı, sonra da intihar ettiği bildirildi.

Karadağ Polisi Müdürü Lazar Scepanovic, basına yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Rusya vatandaşı olduğu belirlenen Mihail Nikolajevic Sabunjin'in 3 Karadağlıyı öldürdüğü bilgisini paylaştı.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Saldırganın, öldürdüğü kişilerden birinin arabasını alarak olay yerinden kaçtığını aktaran Scepanovic, zanlının daha sonra taksiyle Herceg Novi kentine gittiğini kaydetti.

Scepanovic, yer tespiti sonrası özel kuvvetlerin ormanlık bir alanda yaptığı baskın üzerine saldırganın güvenlik güçlerine önce ateş açtığını, sonra da kendisini vurarak intihar ettiğini söyledi.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Polisten yapılan açıklamada da olay yeri incelemesinin devam ettiği, saldırının neden düzenlendiğine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, yaşananları derin bir üzüntüyle karşıladığını ifade ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı mesajı iletti.

Karadağ hükümeti ise 1 ve 2 Eylül'de ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.