KYK yurt ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika
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KYK yurt ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar

KYK yurt ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar
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Üniversitelerde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki yurtların aylık ücretlerine %23,3 oranında zam yapıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte öğrencilerin aylık yurt gideri 300 TL artarken, yeni tarife yeni dönem itibarıyla geçerli olacak.

Üniversite Öğrencilerine Kötü Haber: KYK Yurt Ücretlerine Zam Yapıldı! Üniversitelerde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, öğrencilerin barınma bütçesini doğrudan ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki yurtların aylık kullanım ücretleri artırıldı.

300 TL ZAM YAPILDI

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce aylık 1.290 TL olarak ödenen yurt ücreti 1.590 TL’ye yükseltildi. Böylece üniversite öğrencilerinin barınma giderinde aylık 300 TL’lik bir artış gerçekleşmiş oldu.

ZAM ORANI YÜZDE 23,3 OLDU

Yeni dönem öncesinde uygulanan bu fiyat artışı, oransal olarak yaklaşık yüzde 23,3’lük bir zam anlamına geliyor. Üniversiteliler yeni akademik dönem itibarıyla konaklama ödemelerini zamlı tarifeden yapacak.

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Son Dakika Güncel KYK yurt ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yunus Murtezaoğlu Yunus Murtezaoğlu:
    Asgari ücrete zam demek işverene maliyet demek.Sen bir çalışan olarak ne kadar zam arzuluyorsan , o işverende o kadar zam olmasın diye arzuluyor.Bir baba gibi düşün iki oğlun kavga ediyor ne yaparsın ayırırsın dimi.. işte hükümette bunu yapıyor hangi hükümet olursa olsun bu değişmez bunu anlayın artık bu ülke bir asgari ücretli ülkesi olmaktan ziyade üretim bazlı işler için uygun bir ülke .iş hayatına atılırken burayı iyi hesabedin sonra üzülmeyin . 0 0 Yanıtla
  • vedat tunçel vedat tunçel:
    Sakın asgari ucrete filan zam yapmayın onun haricinde herşeye geçirin 0 0 Yanıtla
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