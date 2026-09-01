İzlemek mide ister! Çıplak ayaklarıyla üretiyorlar - Son Dakika
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İzlemek mide ister! Çıplak ayaklarıyla üretiyorlar

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Hindistan'da gıda üretimindeki hijyen tartışmalarına bir yenisi eklendi. Tatlı üretimi yapılan tesislere yönelik denetimlerde hijyen kurallarına aykırı koşullar ile son kullanma tarihi geçmiş ve yanlış etiketlenmiş ürünler tespit edildi. Ayrıca işçilerin çıplak ayak ve eldivensiz çalıştığı görüldü. Denetimler sonrası 6 üretim tesisi geçici olarak kapatıldı.

Hindistan'da mide bulandıran gıda üretim koşullarına ilişkin yeni bir denetim gerçekleştirildi. Ülkedeki tatlı üretim tesislerini inceleyen gıda güvenliği ekipleri, çeşitli ihlaller tespit ederek çok sayıda ürüne el koydu.

TATLI ÜRETİM TESİSLERİNE DENETİM

Hindistan gıda güvenliği yetkilileri, ülke genelinde faaliyet gösteren tatlı üretim tesislerine yönelik kapsamlı denetim başlattı. Yapılan incelemelerde üretim alanlarının hijyen koşulları kontrol edilirken kullanılan malzemeler ve gıda ürünlerinin etiketleri de mercek altına alındı. Denetimlerde hijyen kurallarına uygun olmayan koşulların yanı sıra son kullanma tarihi geçmiş ve yanlış etiketlenmiş gıda ürünleri tespit edildi. Öte yandan personelin çıplak ayakla çalıştığı ve hiçbir hijyen önemli almadığı kameralara yansıdı. 

İzlemek mide ister! Çıplak ayaklarıyla üretiyorlar

6 ÜRETİM TESİSİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Denetimlerin ardından mevzuata aykırı koşullar tespit edilen işletmelere yönelik işlem başlatıldı. Hijyenik olmayan üretim koşulları ve diğer gıda güvenliği ihlalleri nedeniyle 6 tatlı üretim tesisi geçici olarak kapatıldı. Hindistan Today'de yer alana habere göre, denetimler sırasında incelenen ürünlerden numuneler de alındı. Toplanan numuneler ayrıntılı inceleme yapılması amacıyla laboratuvara gönderildi.

Hindistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hindistan İzlemek mide ister! Çıplak ayaklarıyla üretiyorlar - Son Dakika

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