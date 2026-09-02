Suriye'de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti - Son Dakika
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Suriye'de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti

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Suriye'nin Dera kentindeki Hayt köyünde yaşayan koleksiyoner Beha Masry, 20 yıldır biriktirdiği yaklaşık 7-8 bin tarihi eseri gönüllü olarak Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğüne teslim etti. Sümer'den Osmanlı'ya uzanan eserlerin müzede korunmasını isteyen Masry, bu adımın bölgede tarihi eserlerin korunmasına öncülük etmesini temenni etti.

Suriye'nin Dera iline bağlı Hayt köyünde yaşayan koleksiyoncu Beha Masry, yaklaşık 20 yıldır biriktirdiği binlerce tarihi eseri gönüllü olarak devlete teslim etti.

Hobi olarak başladığı koleksiyonculuğun zamanla ülkesinin tarihine karşı bir sorumluluğa dönüştüğünü belirten Masry'nin koleksiyonunda bronz sikkeler, Osmanlı dönemine ait tabanca, mühür ve muskalar, bilezik ve yüzükler, çömlekler, kandiller, taşlar, heykeller, fosiller ve çeşitli tarihi parçalar bulunuyor.

Masry, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır biriktirdiği binlerce tarihi eseri saklamak veya satmak yerine Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğüne teslim etmeyi tercih ettiğini söyledi.

İhtiyaç sahibi bir kişiden satın aldığı ilk parçayla başlayan koleksiyonerliğin zamanla bir tutku halini aldığını dile getiren Masry, "Heykel, seramik, değerli taşlar, delikli ve deliksiz boncuklar, çeşitli taşlar ve bronz parçalar dahil olmak üzere yaklaşık 7-8 bin parça topladım." dedi.

"Onlarla 20 yıldır birlikteyim, adeta çocuklarım gibiler"

Koleksiyonuna çevre bölgelerden de yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Masry, eserlerin herkes tarafından görülebilmesi ve korunabilmesi amacıyla Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü ile iletişime geçtiğini belirtti.

Masry, koleksiyonundaki eserlerle duygusal bir bağ kurduğunu belirterek, "Bunlar benim için kalbimin bir parçası. Onlarla 20 yıldır birlikteyim. Benim için adeta çocuklarım gibiler. Her bir parçanın ayrıntılarını yüzlerce kez inceledim." diye konuştu.

Farklı medeniyetlere ait binlerce eser

Masry, koleksiyonundaki eserlerin Sümer, Asur ve Babil dönemlerinden başlayarak Yunan, Roma, Bizans, İslam ve Osmanlı dönemlerine kadar uzandığını söyledi.

Suriye ve diğer Arap ülkelerine ait paraları toplamaya devam ettiğini dile getiren Masry, koleksiyonunda farklı dönemlere ait fosillerin de bulunduğunu ifade etti.

Osmanlı dönemine ait çok sayıda sikke

Koleksiyonunda Osmanlı dönemine ait altın, bronz ve nikel paralar bulunduğunu aktaran Masry, aralarında Mecidiye, Hamidiye ve Reşadiye gibi 4-5'ten fazla sikke olduğunu, bunlardan iki veya üç tanesinin ise altın sikkelerden oluştuğunu söyledi.

Yunan, Roma, Ptolemaios ve Büyük İskender dönemlerine ait olduğunu düşündüğü gümüş parçaların da bulunduğunu ifade eden Masry, bu eserlerin bölgede geçmişte hüküm süren farklı medeniyet ve yönetimlere ilişkin izler taşıdığını dile getirdi.

Koleksiyonunda "Gaddara" olarak adlandırdığı eski bir tabanca ile bir top mermisinin de bulunduğunu belirten Masry, tabancanın yaklaşık 300-400 yıllık olabileceğini ifade etti.

Tarihi eserlerin müzede korunmasını istiyor

Üzerinde hilal ve yıldız bulunan cam parçalar ile Osmanlı dönemine ait çeşitli sikkelerin de koleksiyonunda yer aldığını kaydeden Masry, yaklaşık 20 yıldır biriktirdiği eserlerin güvenilir ellere teslim edilerek herkesin görebileceği bir yerde korunmasını istediğini söyledi.

Masry, koleksiyonunu devlete teslim etmenin bölgede tarihi eserlerin korunmasına yönelik bir başlangıç olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

Osmanlı, Kültür, Güncel, Suriye, Dera, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti - Son Dakika

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