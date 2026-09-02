Belçika'da İsrail bağlantılı şirketin BATS binası Liege'de kundaklandı
Belçika'nın Liege kentinde İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (IAI) ait BATS şirketinin binası anonim bir grup tarafından kundaklandı. Saldırıyı üstlenen grup, BATS'ın IAI bağlantısına dikkat çekerken, Savunma Bakanı Theo Francken eylemcileri 'aşırılık yanlısı' olarak nitelendirdi.
Belçika'da aktivistler, Liege kentinde İsrailli silah üreticisi İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (IAI) ait şirketin binasını kundakladı.
İSRAİL BAĞLANTILI ŞİRKETİ ATEŞE VERDİLER
Fransızca yayın yapan kamu televizyonu RTBF'nin haberinde, İsrailli silah üreticisi IAI'ya ait olan Liege merkezli BATS şirketinin binasında "kundaklama" olduğu belirtildi.
Haberde, eylemin anonim bir grup tarafından üstlenildiği, grubun BATS'ın IAI bağlantısına işaret ettiği kaydedildi.
SAVUNMA BAKANI "AŞIRILIK YANLISI" DİYE NİTELENDİRDİ
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platfrormundaki hesabından yaptığı açıklamada, eylemi yapanları "aşırılık yanlısı" şeklinde nitelendirdi.
Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.
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