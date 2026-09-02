Sokak ortasında dehşet: İki kadın, bir kadını acımasızca darbetti

Kayseri’de sokak ortasında yaşanan kavga, çevrede bulunan vatandaşları dehşete düşürdü. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın, hedef aldıkları kadına saldırmaya başladı. Yaşanan şiddet anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

BİRİ SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ, DİĞERİ SOPAYLA DARBETTİ

Tartışmanın kısa sürede fiziksel saldırıya dönüşmesiyle birlikte iki kadın, mağdur kadını yere düşürdü. Saldırganlardan biri kadını saçlarından tutarak çimlerin üzerinde sürüklerken, diğer kadın elindeki sopayla yerde bulunan kadına defalarca vurdu. Saldırı sırasında mağdur kadının kendisini korumaya çalıştığı görülürken, çevredeki vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi.

O ANLAR KAMERADA

Sokak ortasındaki saldırı, olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.