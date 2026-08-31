Pelin Akil’in ardından Aynur Aydın’dan şaşırtan metal deneyi! - Son Dakika
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Pelin Akil’in ardından Aynur Aydın’dan şaşırtan metal deneyi!

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Pelin Akil’in vücuduna metal kaşıkların yapıştığını gösterdiği paylaşımın ardından Aynur Aydın da benzer bir deneme yaptı. Ünlü şarkıcı, vücudunda duran metalleri göstererek şaşkınlığını takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Pelin Akil’in vücuduna metal kaşık ve çatalların yapıştığı anları paylaşması magazin gündeminde dikkat çekmişti. Akil, o anlarda yaşadığı şaşkınlığı “Aklımı kaybedeceğim, vallahi korktum” sözleriyle dile getirmişti.

Pelin Akil’in ardından Aynur Aydın’dan şaşırtan metal deneyi!

Akil’in paylaşımının ardından şarkıcı Aynur Aydın da benzer bir deney gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Aydın, çeşitli metalleri vücudunda denedi.

Pelin Akil’in ardından Aynur Aydın’dan şaşırtan metal deneyi!

“BENDE DE DURUYOR”

Aynur Aydın, çektiği videoda metalleri vücuduna yerleştirerek düşmeden durduklarını gösterdi. Denemeye farklı bir bölgede de devam eden Aydın, şaşkınlığını şu sözlerle anlattı:

“Bende de duruyor. Burayı deneyeyim dedim, burası da oluyor. Bakın. Tişörtü şöyle şey yapayım, duruyor yani.”

Pelin Akil’in ardından Aynur Aydın’dan şaşırtan metal deneyi!

Aydın’ın paylaşımı, Pelin Akil’in ardından aynı durumu deneyen ikinci ünlü isim olmasıyla dikkat çekti.

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Son Dakika Magazin Pelin Akil’in ardından Aynur Aydın’dan şaşırtan metal deneyi! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pelin Akil’in ardından Aynur Aydın’dan şaşırtan metal deneyi! - Son Dakika
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