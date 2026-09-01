Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Tutuklama: Tutuklu Sayısı 30\'a Yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Beşinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri daha çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

5. DALGA OPERASYONDA 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda emniyet ve jandarma ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın 5. dalga operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri için Erzurum Adliyesi'ne sevk süreci başlatıldı.

BALIK ADAM GÜRKAN GÜRDAL TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen ilk 3 şüpheliden balık adam Gürkan Gürdal, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Gürdal'ın tutuklanmasına karar verdi. Aynı gün işlemleri gerçekleştirilen diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece 5. dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 3'ünün adli süreci ilk aşamada tamamlanmış oldu.

BİR ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltında bulunan diğer 7 şüpheli de Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından şüphelilerden biri daha mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, söz konusu şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. Son kararla birlikte 5. dalga operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 2'ye çıktı. Daha önce 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmada, diğer 6 şüphelinin adliyedeki işlemleri ise devam ediyor.

TUTUKLU SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Son tutuklama kararının ardından Gülistan Doku soruşturmasındaki toplam tutuklu sayısında da artış yaşandı. Verilen bilgilere göre yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda sürdürülen soruşturmada, adliyedeki 6 şüpheli hakkında verilecek kararlar bekleniyor.