Kürt vatandaşlara yönelik ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketledi - Son Dakika
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Kürt vatandaşlara yönelik ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketledi

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Trabzonspor maçını izlemek için Diyarbakır'a gelen bir taraftarın Kürt vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret söylemi içeren ve ırkçı ifadeler büyük tepki çekti. Sosyal medyada hızla yayılan skandal görüntülerin ardından harekete geçen kullanıcılar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek söz konusu şahıs hakkında derhal yasal işlem başlatılması ve cezai yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Trabzonspor maçını izlemek için Diyarbakır'a gelen bir taraftarın, Kürt vatandaşlara yönelik kullandığı "Kürdün en iyisi mezardakidir" şeklindeki ırkçı ve nefret içerikli sözler büyük tepki çekti.

"YASAL İŞLEM BAŞLATIN" ÇAĞRISI 

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı, söz konusu kişi hakkında yasal işlem başlatılması ve gerekli cezai yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trabzonspor, Diyarbakır, Sözler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kürt vatandaşlara yönelik ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ferhat Yeşilbingöl Ferhat Yeşilbingöl:
    çoğunluğu bu düşünceye sahip insanlarla kardeş olmak istiyoruz.. Yıllarca bu düşünceyi ektiniz.. Ama yine de birlik ve kardeşlik diliyorum.. 7 13 Yanıtla
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    gelde bu akılla bi yerlere varalım 8 8 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Herşey den önemlisi İNSAN olmayı deneyin ama sizin için zor olmalı. 5 10 Yanıtla
  • ŞAH ZAN ŞAH ZAN:
    Kim bunu adam yerine koyar 4 6 Yanıtla
  • veysel unlu veysel unlu:
    la son dakika sen neyi körüklemeye çalişiyon. bu haberi niye yayınliuon laaaa 4 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kürt vatandaşlara yönelik ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketledi - Son Dakika
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