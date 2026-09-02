Acun Ilıcalı\'dan tam 19 transfer! Şimdi Premier Lig düşünsün

İngiltere Premier Lig'de yaz transfer dönemi sona ererken, son günün en hareketli kulüplerinden biri Hull City oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, transfer penceresi kapanmadan önce art arda yaptığı açıklamalarla 5 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı. Premier Lig'e geri dönen Hull City, böylece yaz transfer dönemini 19 yeni oyuncuyla tamamladı.

EVERTON'DAN IROEGBUNAM

Hull City'nin son gün hamlelerinden biri orta sahaya geldi. İngiliz ekibi, Everton forması giyen Tim Iroegbunam ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki orta saha, kariyerine bundan sonra Hull City formasıyla devam edecek.

NORTON-CUFFY İLE 5 YILLIK İMZA

Sağ bek bölgesini de güçlendiren Hull City, son olarak Genoa'da forma giyen Brooke Norton-Cuffy'yi kadrosuna kattı. Arsenal ve Chelsea akademilerinde de forma giyen genç futbolcuyla 5 yıllık anlaşma sağlandı.

ROMA'DAN ROBINIO VAZ GELDİ

Acun Ilıcalı'nın ekibi hücum hattına da takviye yaptı. Roma forması giyen Robinio Vaz, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı. Böylece Hull City, Premier Lig mücadelesi öncesinde forvet rotasyonuna bir alternatif daha ekledi.

SORBA THOMAS DA İMZAYI ATTI

Hull City, kanat rotasyonu için tercihini Sorba Thomas'tan yana kullandı. Stoke City'den kadroya katılan futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

SON İMZA MOUZAKITIS'TEN

Transfer döneminin son günündeki bir diğer hamle Christos Mouzakitis oldu. Olympiakos'tan transfer edilen genç orta saha ile 5 yıllık anlaşmaya varıldı. Mouzakitis, 2024-25 sezonunda Yunanistan'da sezonun en iyi genç futbolcusu seçilmişti.

HULL CITY TAM 19 TRANSFER YAPTI

Hull City, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi. İngiliz ekibi kadrosuna 19 yeni futbolcu kattı. Hull City'nin yaz döneminde transfer ettiği isimler şöyle:

Nobel Mendy, Konstantinos Tzolakis, Lucas Herrington, Ilyas Ansah, Tim Iroegbunam, Mohamed-Ali Cho, Christos Mouzakitis, Brooke Norton-Cuffy, Jens Hjerto-Dahl, Sorba Thomas, Joe Gelhardt, Jack Butland, Lucas Gourna-Douath, Elliot Stroud, Robinio Vaz, Hidemasa Morita, Matt Targett, Oscar Zambrano ve Ben Robinson.