Fenerbahçe\'ye uçarak gol atmıştı! İşte o yıldızın yeni takımı

Fenerbahçe'nin transfer döneminde gündemine gelen Malick Fofana'nın yeni takımı belli oldu. Lyon forması giyen 21 yaşındaki futbolcu, kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmeye hazırlanıyor. Sunderland'in hem Lyon hem de Fofana ile anlaşma sağladığı ve transferin bugün resmiyet kazanmasının beklendiği belirtildi.

FENERBAHÇE'YE UÇARAK GOL ATMIŞTI

Malick Fofana, kısa süre önce Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında sarı-lacivertlilere attığı golle dikkat çekmişti. Fenerbahçe'nin 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 61. dakikasında sahneye çıkan Fofana, ceza sahasına gönderilen topa uçarak ayağıyla yaptığı vuruşla ağları havalandırmış ve skoru 2-1'e getirmişti.

Fofana'nın golü Lyon'u yeniden umutlandırsa da Fenerbahçe üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 2-1, eşleşmeyi ise toplamda 3-2 kazanmış ve Şampiyonlar Ligi'ne yükselmişti.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından Fofana'nın geleceği de merak konusu olmuştu. Genç kanat oyuncusunun adı Fenerbahçe ile de anılmış, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde bulunduğu belirtilmişti. Ancak transferde Premier Lig ekibi Sunderland mutlu sona ulaştı.

SUNDERLAND İLE ANLAŞMA TAMAM

Sunderland'in Malick Fofana'nın transferi konusunda Lyon ile anlaşmaya vardığı belirtildi. İngiliz ekibinin Belçikalı futbolcuyla da el sıkıştığı ve transferin kısa süre içerisinde resmiyete döküleceği aktarıldı.

30 MİLYON EURO + BONUSLAR

Sunderland, 21 yaşındaki futbolcu için Lyon'a 30 milyon euro bonservis bedeli + bonuslar ödeyecek. Malick Fofana'nın yeni takımıyla 5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve böylece Lyon kariyerini noktalayarak Premier Lig'in yolunu tutacağı belirtildi.