Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu - Son Dakika
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Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu

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Denizli'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Asım Ayyıldız ile oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 64 yaşındaki babası İsmail Ayyıldız, düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Servergazi Mahallesi’nde geçtiğimiz 30 Ağustos Pazar günü gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, büyük bir dramla sonuçlandı. 20 BP 810 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan 29 yaşındaki Asım Ayyıldız, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce kaldırıma ardından savrularak bir ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ACI HABERE YÜREK DAYANMADI

Oğlunun vefat haberini alan 64 yaşındaki baba İsmail Ayyıldız, evlat acısıyla fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine ambulansla hastaneye yetiştirilen acılı baba, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evladının ardından yaşama veda eden baba Ayyıldız'ın vefatı, ailesini ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu

BABA VE OĞUL YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Aynı gün yaşamını yitiren baba ve oğul için Gümüşler Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazına Ayyıldız ailesinin yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törenin ardından Asım Ayyıldız, yıllar önce hayatını kaybeden annesinin mezarına defnedilirken; baba İsmail Ayyıldız da eşinin hemen yanındaki kabre toprağa verildi.

Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu
Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu
Kaynak: İHA

Kalp Krizi, 3. Sayfa, Denizli, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu - Son Dakika

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