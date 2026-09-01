Tır dorsesinde yurt dışına kaçarken yakalanan Kocabıyık'ın geçmişi deşifre oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tır dorsesinde yurt dışına kaçarken yakalanan Kocabıyık'ın geçmişi deşifre oldu

Tır dorsesinde yurt dışına kaçarken yakalanan Kocabıyık\'ın geçmişi deşifre oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık, Bulgaristan'a giden tırın dorsesinde yakalandı. Konyaaltı Belediyesi'nde 2020'de işe alınıp baskı sonucu istifa ettiği, daha önce üniversitede güvenlik görevlisi olduğu ve milletvekili adaylığı bulunduğu ortaya çıktı.

Yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve Bulgaristan'a giden tırın dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık'ın, 2020 yılında Konyaaltı Belediyesinde çalışıyor göründüğü dönemde baskı sebebiyle istifa ettiği ortaya çıktı.

Hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" davası kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve Bulgaristan'a giden tırın dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık'ın geçmişinde Akdeniz Üniversitesindeki özel güvenlik görevliliği, Konyaaltı Belediyesindeki çalışması, yayıncılık faaliyetleri ve milletvekili adaylığı bulunuyor. Edirne'deki Kapıkule Gümrük Sahası'nda Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen tırda yapılan aramada, dorsenin altında gizlenen Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S.P.S. yakalandı. Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki "Cumhurbaşkanına hakaret" davası kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenen Kocabıyık, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kocabıyık, gazetecilerin "Nereye kaçacaktın" sorusuna "Anamur" yanıtını verdi.

Akdeniz Üniversitesinde özel güvenlik görevlisiydi

1983 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğan Kocabıyık, meslek lisesinden mezun olduktan sonra bir dönem düğün fotoğrafçılığı yaptı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Kocabıyık, yerel basına "Divan" adlı gazeteyle adım attı. Kocabıyık, Mart 2018'de Turan Kural ile İlave TV adlı sosyal medya kanalını kurdu.

Konyaaltı Belediyesinde "ATM personeli" iddiasıyla gündeme geldi

Akdeniz Üniversitesindeki görevinin ardından dönemin Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen döneminde 2020 yılında belediyede çalışmaya başlayan Kocabıyık, yaklaşık 8 ay çalışmadan maaş aldığı ve "ATM personeli" olmasıyla gündeme geldi. Kocabıyık, pandemi dönemindeki esnek çalışma uygulamasından yararlandığını belirterek aynı yıl belediyedeki görevinden istifa etti. Kocabıyık, kararına gerekçe olarak belediye ile Semih Esen üzerinde baskı oluşmasını gösterdi.

Özel'in taktığı parti üyeliği rozeti iptal edildi

Siyasi faaliyetlerde de bulunan Kocabıyık, 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'nin Antalya listesinden 12'nci sıra milletvekili adayı gösterildi ancak seçilemedi. Dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından 28 Nisan 2026'da Kocabıyık'a parti rozeti takıldı. CHP Genel Merkezi, daha sonra geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan incelemenin ardından, henüz resmi kaydı tamamlanmayan Kocabıyık'ın üyelik işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Yaklaşık bir buçuk ayda 3 kez tutuklandı

Kocabıyık, Mayıs 2025'te bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. 7 Mayıs'ta tutuklanan Kocabıyık, 14 Mayıs'ta tahliye edildi ancak bir gün sonra yeniden tutuklandı. 26 Mayıs'ta ikinci kez tahliye edilen Kocabıyık, savcılığın itirazı üzerine 28 Mayıs'ta üçüncü kez tutuklandı. Kocabıyık, 24 Haziran'da tahliye edildi. Aralık 2025'te İlave TV ve Kendine Muhabir'de yayımlanan başka bir sokak röportajındaki ifadeler nedeniyle yürütülen "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturmasında yeniden tutuklanan Kocabıyık, 66 günlük tutukluluğun ardından yurtdışı çıkış yasağı kararıyla 9 Şubat 2026'da tahliye edildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Konyaaltı Belediyesi, Milletvekili, Bulgaristan, İYİ Parti, Politika, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır dorsesinde yurt dışına kaçarken yakalanan Kocabıyık'ın geçmişi deşifre oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
Ünlü sanatçının eski eşi hamile Haberi böyle duyurdu Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

15:09
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler Domateslerden yasaklı madde çıktı
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı
15:04
İşte Özgür Özel’in “Hakkımı helal etmeyeceğim“ dediği 4 isim
İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim
14:29
Mansur Yavaş harekete geçti Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3’e çıkabilir
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir
14:27
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
14:25
Yeni adli yıl başladı Törende kritik mesajlar
Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 15:53:51. #7.13#
SON DAKİKA: Tır dorsesinde yurt dışına kaçarken yakalanan Kocabıyık'ın geçmişi deşifre oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement