Tır dorsesinde yurt dışına kaçarken yakalanan Kocabıyık\'ın geçmişi deşifre oldu

Yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve Bulgaristan'a giden tırın dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık'ın, 2020 yılında Konyaaltı Belediyesinde çalışıyor göründüğü dönemde baskı sebebiyle istifa ettiği ortaya çıktı.

Hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" davası kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve Bulgaristan'a giden tırın dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık'ın geçmişinde Akdeniz Üniversitesindeki özel güvenlik görevliliği, Konyaaltı Belediyesindeki çalışması, yayıncılık faaliyetleri ve milletvekili adaylığı bulunuyor. Edirne'deki Kapıkule Gümrük Sahası'nda Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen tırda yapılan aramada, dorsenin altında gizlenen Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S.P.S. yakalandı. Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki "Cumhurbaşkanına hakaret" davası kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenen Kocabıyık, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kocabıyık, gazetecilerin "Nereye kaçacaktın" sorusuna "Anamur" yanıtını verdi.

Akdeniz Üniversitesinde özel güvenlik görevlisiydi

1983 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğan Kocabıyık, meslek lisesinden mezun olduktan sonra bir dönem düğün fotoğrafçılığı yaptı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Kocabıyık, yerel basına "Divan" adlı gazeteyle adım attı. Kocabıyık, Mart 2018'de Turan Kural ile İlave TV adlı sosyal medya kanalını kurdu.

Konyaaltı Belediyesinde "ATM personeli" iddiasıyla gündeme geldi

Akdeniz Üniversitesindeki görevinin ardından dönemin Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen döneminde 2020 yılında belediyede çalışmaya başlayan Kocabıyık, yaklaşık 8 ay çalışmadan maaş aldığı ve "ATM personeli" olmasıyla gündeme geldi. Kocabıyık, pandemi dönemindeki esnek çalışma uygulamasından yararlandığını belirterek aynı yıl belediyedeki görevinden istifa etti. Kocabıyık, kararına gerekçe olarak belediye ile Semih Esen üzerinde baskı oluşmasını gösterdi.

Özel'in taktığı parti üyeliği rozeti iptal edildi

Siyasi faaliyetlerde de bulunan Kocabıyık, 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'nin Antalya listesinden 12'nci sıra milletvekili adayı gösterildi ancak seçilemedi. Dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından 28 Nisan 2026'da Kocabıyık'a parti rozeti takıldı. CHP Genel Merkezi, daha sonra geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan incelemenin ardından, henüz resmi kaydı tamamlanmayan Kocabıyık'ın üyelik işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Yaklaşık bir buçuk ayda 3 kez tutuklandı

Kocabıyık, Mayıs 2025'te bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. 7 Mayıs'ta tutuklanan Kocabıyık, 14 Mayıs'ta tahliye edildi ancak bir gün sonra yeniden tutuklandı. 26 Mayıs'ta ikinci kez tahliye edilen Kocabıyık, savcılığın itirazı üzerine 28 Mayıs'ta üçüncü kez tutuklandı. Kocabıyık, 24 Haziran'da tahliye edildi. Aralık 2025'te İlave TV ve Kendine Muhabir'de yayımlanan başka bir sokak röportajındaki ifadeler nedeniyle yürütülen "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturmasında yeniden tutuklanan Kocabıyık, 66 günlük tutukluluğun ardından yurtdışı çıkış yasağı kararıyla 9 Şubat 2026'da tahliye edildi.