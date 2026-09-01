Gazze'de İsrail saldırılarında can kaybı 73 bin 462'ye yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de İsrail saldırılarında can kaybı 73 bin 462'ye yükseldi

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 462'ye, yaralı sayısının ise 174 bin 509'a yükseldiğini açıkladı. Ateşkese rağmen son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025'ten bu yana ise 1326 kişi öldü, enkaz altından 815 cenaze çıkarıldı; ancak hala binlerce cenazenin enkaz altında olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 462'ye ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan birinin daha önceki saldırılarda aldığı yara nedeniyle kurtarılamadığı ve 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE CENAZE BULUNUYOR

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1326 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 398 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 815 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 462'ye, yaralı sayısının 174 bin 509'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail saldırılarında can kaybı 73 bin 462'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • vakkas0101@icloud.com [email protected]:
    Gazze’de insanlar ölüyor yok oluyor herkes açıklama yapmaktan kınamaktan başka ileri gitmiyor göstermelik kınamalarınınızdan göstermelik konuşmalarınızda Gazze’ye zerre kadar faydanız yok siz de bunu biliyorsunuz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gazze'de İsrail saldırılarında can kaybı 73 bin 462'ye yükseldi - Son Dakika
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