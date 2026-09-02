Bir adım attı, çamura saplandı! Arkadaşı oralı bile olmadı
Cunda Adası çevresinde kano yapan kadın, sığ olduğunu düşünerek girdiği suda yumuşak çamura saplanınca çıkmakta zorlandı. Kadının çamurdan kurtulmak için uğraştığı sırada kanodaki arkadaşının sakin ve rahat tavırları dikkat çekti.
Balıkesir'in turistik noktalarından Cunda Adası'nda kano gezisine çıkan iki kişi, kıyıya yakın bir noktada beklemedikleri bir durumla karşılaştı.
Kano ile sığ bölgeye gelen kadın, berrak görünen suya girerek karaya doğru ilerlemek istedi. Ancak suyun altındaki zeminin yumuşak çamurdan oluşması nedeniyle ayakları kısa sürede çamura saplandı.
ÇAMURDAN ÇIKMAKTA ZORLANDI
Attığı her adımda daha fazla zorlanan kadın, yeniden kanoya ulaşmaya çalıştı. Bir süre uğraşan kadın, kanodan destek alarak çamurlu bölgeden kurtulmayı başardı.
ARKADAŞININ RAHATLIĞI DİKKAT ÇEKTİ
Kadının çamurdan kurtulmak için çabaladığı sırada birlikte kano yaptığı arkadaşının sakinliğini koruması ise olayın dikkat çeken diğer detayı oldu.
Yaşanan kısa süreli aksiliğin ardından ikili yeniden kanoya binerek yollarına devam etti.
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