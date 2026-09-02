Dişçi randevusuna giderken yıldırım çarptı! Sonrası şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Dişçi randevusuna giderken yıldırım çarptı! Sonrası şaşkına çevirdi

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ABD'nin New York kentinde dişçi randevusuna giderken yıldırım çarpan Thomas Fahmy, yere yığılmasına rağmen olaydan yanık almadan kurtuldu. Ölümden dönen Fahmy, kendisine ikinci bir şans verildiğini söyleyerek kiliseye gidip şükretti.

ABD'nin New York kentindeki Staten Island'da meydana gelen olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Thomas Fahmy, yağışlı havada dişçi randevusuna gitmek üzere aracına doğru yürürken yıldırımın etkisiyle bir anda yere yığıldı.

Görüntülerde Fahmy'nin şemsiyeyle yürüdüğü sırada güçlü bir ışık parlamasının ardından yere düştüğü görülüyor. Fahmy, yaşadığı şoka rağmen bilincini kaybetmediğini ve kısa süre sonra ayağa kalkarak yakındaki bir evden yardım istediğini anlattı.

"YANMA HİSSİ, UYUŞMA VE ŞİDDETLİ AĞRI"

Yaşadıklarını anlatan Fahmy, yıldırımın ardından tüm vücudunda daha önce hiç hissetmediği belirtiler yaşadığını söyledi.

Fahmy, vücudunda yoğun bir yanma hissi oluştuğunu, karıncalanma ve uyuşmanın yanı sıra özellikle iki ayağında şiddetli ağrı hissettiğini belirtti.

VÜCUDUNDA YANIK ÇIKMADI

Olayın ardından Northwell Staten Island University Hospital'a kaldırılan Fahmy, bir gece boyunca gözetim altında tutuldu. Yapılan kontrollerde vücudunda görünür bir yanığa veya ciddi bir yaralanmaya rastlanmadı. Ertesi gün hastaneden taburcu edildi.

Fahmy, sağlık kontrollerine ilişkin, "Hiç yanık yok. Vücudum birçok kez kontrol edildi, hiçbir yanık yoktu" ifadelerini kullandı.

KİLİSEYE GİDİP ŞÜKRETTİ

Ölümden dönen Fahmy, yaşadıklarının ardından hayata bakışının değiştiğini söyledi. Pazar günü kiliseye giderek hayatta kaldığı için Tanrı'ya şükrettiğini belirten Fahmy, yaşananları kendisine verilen ikinci bir şans olarak değerlendirdi.

Olayın dikkat çeken bir başka ayrıntısı ise Fahmy'nin birkaç gün sonra Mega Millions piyango bileti alması oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Yıldırım, New York, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD Dişçi randevusuna giderken yıldırım çarptı! Sonrası şaşkına çevirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dişçi randevusuna giderken yıldırım çarptı! Sonrası şaşkına çevirdi - Son Dakika
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