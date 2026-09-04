Füze saldırıları iki ülkeyi karşı karşıya getirdi! İran'dan sert yanıt - Son Dakika
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Füze saldırıları iki ülkeyi karşı karşıya getirdi! İran'dan sert yanıt

Füze saldırıları iki ülkeyi karşı karşıya getirdi! İran\'dan sert yanıt
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin Tahran'ın ABD saldırılarının ardından Ürdün'ü hedef almasını 'önceden planlanmış politika' olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Erakçi, ABD saldırılarında Ürdün topraklarının kullanıldığını belirterek, İran'ın misillemesinin meşru olduğunu savundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin Ürdün'deki ABD üslerine yönelik füze saldırılarının "önceden planlanmış bir politika" olduğunu söyleyen Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'ye tepki gösterdi. Erakçi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında Ürdün toprakları ve hava sahasının kullanıldığını savundu.

İran ile Ürdün arasında, Tahran'ın Ürdün'deki ABD askeri varlığını hedef alan balistik füze saldırıları üzerinden gerilim yükseldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin Tahran yönetimine yönelik açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"İRAN DAHA NE KADAR BEKLEMELİYDİ?"

Erakçi, Safedi'nin açıklamalarını eleştirerek, "Ürdün Dışişleri Bakanı, Arapların egemenliğine veya İran'ın egemenliğine saygı duymayan bir saldırgana yanıt vermeden önce İran'ın ne kadar daha beklemesi gerektiğini düşünüyor?" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında Ürdün'ün hava sahası ve topraklarının kullanıldığını öne süren Erakçi, "Masum İranlıların ölümüyle sonuçlanan Amerikan saldırılarında Arap hava sahasının, topraklarının ve sularının kullanıldığından gerçekten habersiz midir?" diye sordu.

İRAN ÜRDÜN'DEKİ ABD ÜSLERİNİ VURDU

ABD, 30 Ağustos'ta İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lark Adası'na saldırılar düzenlemişti. İran ise saldırıların kaynağı olduğunu belirttiği Ürdün'deki Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle hedef aldığını duyurmuştu.

ABD'nin 1 Eylül'de düzenlediği yeni saldırıların ardından İran, Ürdün'deki Camp Titin adlı ABD üssüne de balistik füzelerle saldırdığını açıklamıştı.

SAFEDİ: ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR POLİTİKAYDI

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ise İran'ın ABD saldırılarından yaklaşık iki saat sonra Ürdün ve diğer ülkelere füze saldırıları başlattığını belirterek, "Bu saldırılar bir tepki değil, önceden planlanmış bir politikaydı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Füze saldırıları iki ülkeyi karşı karşıya getirdi! İran'dan sert yanıt - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Yaşasın buyük İRAN 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Füze saldırıları iki ülkeyi karşı karşıya getirdi! İran'dan sert yanıt - Son Dakika
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