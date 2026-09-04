Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı! 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi - Son Dakika
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Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı! 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi

Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı! 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi
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Harbiye'de yaptığı stand-up gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen ve gözaltına alınarak tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Göktaş'ın üç ayrı suçlamadan toplam 12 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Komedyen Deniz Göktaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Harbiye'deki gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen ve tutuklanan Deniz Göktaş hakkında, üç ayrı suçlamadan toplam 12 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

DENİZ GÖKTAŞ’IN İDDİANAMESİ HAZIR

Harbiye’de yaptığı stand-up gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkında,  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 

SUÇLAMALAR VE İSTENEN CEZA

Savcılık Deniz Göktaş’ın “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama”, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından toplamda 2 yıl 8 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

13 KİŞİNİN İHABRI DOSYADA

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki olarak yer aldı. Ayrıca dosyada, 11’i şahıs, 1’i Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası, biri ise CİMER ihbarları olmak üzere toplam 13 ihbar eden yer aldı.

İddianamenini İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği ve henüz mahkemenin değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Asliye Ceza Mahkemesi, Harbiye, Sözler, Son Dakika

Son Dakika Komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı! 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    İNŞALLAH İNDİRİM YAPMAZLAR 6 6 Yanıtla
  • Onur Güner Onur Güner:
    şaka gibi bir ülkede yaşıyoruz. halkı kin ve nefret den önce siyasiler yargılanmalı 5 3 Yanıtla
  • Kemal Yılmaz Kemal Yılmaz:
    Yetmez ama evet ?? 1 3 Yanıtla
  • Cem Büyük Cem Büyük:
    Tamam da kanka, malı götürenlere ne olacak? 2 1 Yanıtla
  • Ahmet Şallı Ahmet Şallı:
    Düşünün ama söylemeyin. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı! 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi - Son Dakika
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