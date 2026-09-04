Kayıp Zeynep Yıldırım cinayeti: 6 şüpheli adliyede

İstanbul'da 2022'den beri kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yıldırım'ın Esenyurt'ta Fethi D.'nin evinde öldürüldüğü, cesedinin ise evin yanındaki kömürlüğe gömüldüğü belirlenirken, olayla ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Fethi D.'nin ifadesinde cinayeti ağabeyi Yaşar D.'nin işlediğini iddia ettiği öğrenildi.

İstanbul'da 2022 yılında tedavi amaçlı hastaneye getirilen ve hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kendisinden bir türlü haber alınamayan kayıp Zeynep Yıldırım'ın bulunmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında kayıp genç kızın geçmişe yönelik telefon sinyalleri incelenmiş ve son sinyalin Esenyurt'ta bir adresten geldiği belirlenmişti. Çalışmaların devamında Yıldırım'ın Fethi D. isimli bir şahısla iletişime geçtiği ve Fethi D.'nin 2024 yılında "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevinde olduğu öğrenilmişti. Fethi D.'yi yeniden sorgulayan Asayiş Şube ekipleri kayıp Zeynep Yıldırım'ın Fethi D. tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler Zeynep Yıldırım'ın 4 -10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda olayla bağlantısı bulunduğu ve olay hakkında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen 6 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerce 01 Eylül Salı günü İstanbul ve Sinop'ta 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne getirildi. Cezaevinde tutuklu bulunan Fethi D. ise polis ekipleri tarafından Esenyurt'ta bulunan ev adresine götürülerek, Zeynep Yıldırım'ın cesedinin bulunduğu yeri göstermişti. Ekipler tarafında yapılan incelemede genç kızı cesedi bulunmuştu. Emniyetteki işlemleri biten 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeni detaylar ortaya çıktı

Kayıp Zeynep Y.'nin parmağındaki sorun nedeniyle hastaneye gittiği, hastaneden kaçıp sonra Esenyurt'a gittiği öğrenildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda Zeynep Y.'nin Fethi D. ile görüştüğü, ardından şüpheli tarafından evine götürüldüğü belirlendi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda Zeynep Y.'nin evde bulunduğu sırada öldürüldüğü tespit edildi.

Cesedi kömürlüğe gömdükleri tespit edildi

Fethi D. ve Yaşar D.'nin cinayet sırasında evde oldukları belirlenirken, Zeynep Y.'nin öldürülmesinin ardından Fethi D. ve Yaşar D.'nin genç kadının cansız bedenini karanlıktan faydalanarak evin penceresinden çıkardıkları ve evin yanında bulunan kömürlüğe gömdükleri öğrenildi.

Fethi D. cinayetini abisinin işlediğini iddia etti

Fethi D.'nin emniyetteki ifadesinde, sokakta oturduğu sırada Zeynep Y.'yi abisi Yaşar D. koltukta boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Yaşar D.'nin ise üzerine atılı suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Öte yandan Zeynep Y.'nin evin içerisinde boğularak öldürüldüğü koltuk görüntülere yansıdı.