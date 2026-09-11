Rusya düğmeye bastı! Ukrayna'nın dört bir yanını vurdular

Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik saldırıları sürüyor. Gece saatlerinden gündüze kadar devam eden saldırılarda başkent Kiev'in yanı sıra Herson, Zaporijya, Donetsk ve Dnipropetrovsk bölgeleri hedef alındı.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamalara göre saldırılarda sivillerin yaşadığı binalar ve altyapı tesisleri de hasar gördü.

KİEV'DE BENZİN İSTASYONLARI VURULDU

Başkent Kiev'de Rus insansız hava araçlarının benzin istasyonlarını hedef aldığı saldırılarda 4 kişi yaralandı.

Kiev'de gece saatlerinde ise bir konut binası isabet aldı. Saldırı sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kiev bölgesinin Vyshhorod ilçesinde düzenlenen bir başka saldırıda bir kadın hayatını kaybetti. Bölgede özel konutlar zarar gördü. Obukhiv ilçesinde ise bir hangarda hasar meydana geldi.

75 YAŞINDAKİ KADIN YARALANDI

Rusya'nın saldırılarının hedeflerinden biri de Herson oldu. Sabah saatlerinde bir Rus İHA'sı kentteki apartmana isabet etti.

Saldırıda 75 yaşındaki bir kadın yaralandı.

ZAPORİJYA'YA YOĞUN İHA SALDIRISI

Zaporijya da gece boyunca yoğun İHA saldırısına maruz kaldı. Saldırılarda 32 yaşındaki bir anne ile 10 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kentte bir konut binasının hasar gördüğü, bir alışveriş merkezinin de vurulduğu bildirildi.

KRAMATORSK'TA 1 ÖLÜ, 22 YARALI

En ağır bilançolardan biri Donetsk bölgesindeki Kramatorsk'ta kaydedildi. Rus saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı.

Saldırılar nedeniyle 19 müstakil ev, 14 apartman, bir yurt, idari binalar, bir mağaza ve çok sayıda araç hasar gördü.

Donetsk bölgesindeki Sloviansk'ta ise 2 kişi yaralandı. Bölgede özel konutların yanı sıra bir altyapı tesisi de zarar gördü.

DNİPRO'DA KAMYONLAR ALEV ALDI

Dnipropetrovsk bölgesine yönelik saldırılarda da 3 kişi yaralandı. Dnipro kentinde bir işletmenin bulunduğu alana gerçekleştirilen İHA saldırısının ardından kamyonlar alev aldı.

Nikopol ilçesinde özel konutlar ve araçlar hasar görürken, Kamianske'de bir altyapı tesisinin zarar gördüğü bildirildi.

40'TAN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Açıklanan rakamlara göre Rusya'nın farklı bölgelerdeki saldırılarında en az 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Yaralılar arasında çocuklar ve yaşlılar da bulunuyor.

Saldırıların ardından hasar gören bölgelerde ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.