Trump'tan kendi seçmenlerine olay sözler! "Oy kullanmazsanız..." - Son Dakika
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Trump'tan kendi seçmenlerine olay sözler! "Oy kullanmazsanız..."

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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde oy kullanmamaları durumunda seçmenlerine "cehenneme gideceklerini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde oy kullanmayan Cumhuriyetçilerin "cehenneme gideceğini" söyledi.

Trump'tan kendi seçmenlerine olay sözler!

KAPANIŞ KONUŞMASI OLAY

ABD Başkanı Trump, Teksas'ın Dallas kentinde gerçekleştirilen ve Cumhuriyetçileri bir araya getiren 2 günlük Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinin kapanış konuşmasını yaptı.

Trump, "Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük başkanına söz veriyorum. Arkadaşlarımı ve ailemi toplayacağım ve 3 Kasım'da oy vereceğiz ya da ondan önce oy vereceğiz." ifadelerini kullanarak katılımcıların bu cümleleri slogan şeklinde tekrar etmesini istedi.

Trump'tan kendi seçmenlerine olay sözler!

"OY KULLANMAZSANIZ CEHENNEME GİDERSİNİZ"

Seyircilerin oy kullanacaklarına yönelik slogan atması üzerine Trump, "Oy kullanmazsanız ne olur biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan kendi seçmenlerine olay sözler! 'Oy kullanmazsanız...' - Son Dakika

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