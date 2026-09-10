Cepheye asker arayışı bu noktaya geldi! Tarlada yakalayıp götürdüler - Son Dakika
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Cepheye asker arayışı bu noktaya geldi! Tarlada yakalayıp götürdüler

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Ukrayna'nın Odessa bölgesinde askere alma görevlilerinin, kendilerinden kaçtığı öne sürülen bir erkeği tarlada yakalayıp zor kullanarak götürmesi tartışma yarattı. Olay, savaş uzadıkça asker ihtiyacının arttığı Ukrayna'daki zorunlu seferberlik uygulamalarını yeniden gündeme taşıdı.

Rusya- Ukrayna savaşının uzamasıyla birlikte Kiev yönetiminin cephedeki asker ihtiyacını karşılamak için yürüttüğü seferberlik uygulamalarında tansiyon giderek yükseliyor.

Ukrayna'nın Odessa bölgesinden geldiği belirtilen son olayda, askere alma görevlileri ile askerlik çağındaki bir erkek arasında kovalamaca yaşandı. Yerel kanallarda yayılan bilgilere göre görevlilerden kaçmaya çalışan adam, uzun otların bulunduğu arazide yakalandı.

TARLADA YAKALAYIP GÖTÜRDÜLER

Adamın yakalandıktan sonra görevlilere direnmesi üzerine arbede yaşandı. Birden fazla görevli, direnen erkeği bulunduğu alandan zor kullanarak çıkardı.

Olayın Odessa'da yaşandığı yönünde güçlü emareler bulunuyor; görüntünün üzerinde Odessa merkezli yerel bir haber kanalının filigranı yer alıyor. Ancak olayın tam konumu, adamın askerlik statüsü ve görevlilerin müdahalesinin hukuki gerekçesi konusunda Ukraynalı yetkililerden şu ana kadar ayrıntılı resmi açıklama bulunmuyor.

UKRAYNA'DA "BUSIFICATION" TARTIŞMASI

Bu olay Ukrayna'daki ilk zorla askere alma tartışması değil. Ülkede son yıllarda askerlik çağındaki erkeklerin sokakta durdurulup araçlara bindirilerek askerlik merkezlerine götürüldüğü olaylar için halk arasında "busification" ifadesi kullanılmaya başlandı.

Ukrayna'da Bölgesel Askere Alma ve Sosyal Destek Merkezleri (TCC) seferberlik işlemlerini yürütüyor. Ancak bazı görevlilerin erkekleri zor kullanarak merkezlere götürdüğünü gösteren olaylar ülkede ciddi tepkiye neden oluyor.

ŞİDDET OLAYLARI ARTTI

Ukrayna'daki seferberlik geriliminin boyutunu gösteren veriler de dikkat çekiyor. Son dönemde yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya göre, savaşın başlangıcından bu yana askere alma görevlilerine yönelik 600'den fazla saldırı kayıtlara geçti.

Yalnızca 2026'nın ilk dört ayında 117 saldırının meydana geldiği, bu sayının savaşın ilk yılındaki olayların 20 katından fazla olduğu bildirildi.

Temmuz ayında Lviv'de bir kişinin askerlikten kaçtığı gerekçesiyle gözaltına alınması sırasında kalabalık, askere alma merkezine ait aracı engellemiş, araca zarar vermiş ve devirmişti.

UKRAYNA YÖNETİMİ DE SORUNLARI KABUL EDİYOR

Tartışmaların büyümesi üzerine Ukrayna Savunma Bakanlığı da seferberlik yöntemlerinin iyileştirilmesi gerektiğini kabul etmişti. Ukraynalı askeri yetkililer, askere alma merkezlerinde yaşanan hak ihlallerinin önlenmesi ve hatalı uygulamaların düzeltilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü açıklamıştı.

Ukrayna'da 2024'te yürürlüğe giren düzenlemelerle zorunlu askerlik yaşı 27'den 25'e indirilmiş, askerlikten kaçmaya yönelik para cezaları da önemli ölçüde artırılmıştı.

Savaşın dördüncü yılı geride kalırken cephedeki personel ihtiyacı ile toplumdaki savaş yorgunluğu arasındaki gerilim, Ukrayna yönetiminin karşı karşıya olduğu en önemli iç sorunlardan biri haline gelmiş durumda.

Ukrayna, Odessa, Dünya, Rusya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ukrayna Cepheye asker arayışı bu noktaya geldi! Tarlada yakalayıp götürdüler - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Taner Avcı Taner Avcı:
    bir soytarı yüzünden millet neler çekiyor 2 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    ZORLA VATAN SAVUNMASI OLMAZ VATAN İNANÇ İLE GÖNÜL İLE OLUR 0 0 Yanıtla
  • nevzat ak nevzat ak:
    şaklaban başkan 0 0 Yanıtla
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