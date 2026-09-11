Eskişehir’de kız çocuklarının saç saça, başa başa kavgası - Son Dakika
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Eskişehir’de kız çocuklarının saç saça, başa başa kavgası

Eskişehir’de kız çocuklarının saç saça, başa başa kavgası
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Eskişehir’de bir grup kız çocuğunun henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgası yetişkinler tarafından yatıştırıldı.

Eskişehir Porsuk Bulvarı’nda yaşanan olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan yaşları 18’den küçük kız çocukları kısa sürede birbirine girdi.

SAÇ BAŞ KAVGA ETTİLER

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, gruplar halinde bulunan kız çocukları arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir anlaşmazlık çıktı. Sözlü tartışma, tansiyonun yükselmesiyle birlikte kısa sürede arbedeye ve saç saça kavgaya dönüştü. Çevredekilerin şaşkıran bakışları arasında süren kavgayı, bölgeden geçen duyarlı yetişkin vatandaşlar fark etti.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Olayın büyümesini önlemek için hızla araya giren vatandaşlar, tarafları sakinleştirerek güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan çocuklar olay yerinden uzaklaştırılırken, herhangi bir resmi şikayette bulunulup bulunulmadığına dair henüz bir bilgi edinilemedi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir’de kız çocuklarının saç saça, başa başa kavgası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir’de kız çocuklarının saç saça, başa başa kavgası - Son Dakika
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