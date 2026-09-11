Avcılar'da yıkılan binanın duvarından 25 kilo petek bal çıktı - Son Dakika
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Avcılar'da yıkılan binanın duvarından 25 kilo petek bal çıktı

Avcılar\'da yıkılan binanın duvarından 25 kilo petek bal çıktı
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Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verilen binanın duvarındaki boşlukta arıların yuva yaptığı ortaya çıktı. Duvarın kırılmasıyla yaklaşık 25 kilogram petek bal çıkarılırken, arılar güvenli alandaki kovanlara alındı ve bal çevredeki kişilere dağıtıldı.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verilen binanın duvarının içindeki boşlukta arıların yuva yaptığı ortaya çıktı. Duvarın kırılmasıyla boşluktan yaklaşık 25 kilogram petek bal çıktı. Yaşadığı evde arı kovanı bulunan Murat Buğday, "Oturma odamızın arkasında hazine varmış. Ortalama 20-25 kilogram civarında bir bal çıkardık" dedi.

Olay, Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. 23 Nisan 2025'te Silivri açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Murat Buğday'ın yaşadığı binada hasar oluştu. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen binada çalışma başlatıldı. Yıkım sırasında binanın duvarının içindeki boşlukta arıların yuva yaptığı fark edildi. Durumu gören Buğday, aynı mahallede oturan emekli ziraat mühendisi ve arıcılık eğitmeni olan arkadaşı Musa Kocaman'dan yardım istedi. Duvarın kırılmasıyla ortaya çıkan peteklerde yaklaşık 25 kilogram bal bulundu.

BULDUKLARI BALI ÇEVREDEKİ KİŞİLERE DAĞITTILAR

Duvarın içinde yuva yapan arıları tütsü yakarak uzaklaştıran Murat Buğday ve Musa Kocaman, buldukları balı çevredeki kişilere dağıttı. Uzaklaştırılan arılar, güvenli bir alanda yetiştirilen kovanlara alındı.

'YAKLAŞIK 20 KİLOGRAMIN ÜZERİNDE BAL ÇIKARDIK'

Emekli ziraat Mühendisi ve arıcılık eğitmeni Musa Kocaman, "Bina kentsel dönüşüme girince, burada bir arı kovanı olduğu söylendi. Arılar mağdur olmasın diye onları almaya karar verdik. Buradaki çalışmamızı yaptık. Bu çalışma sırasında yaklaşık 20 kilogramın üzerinde bir bal çıkardık. Bizim amacımız bal almak değil, koloni kurtarıp tabiatta faydalı olmasını sağlamak. Balı aldı buradaki komşularına dağıttı" dedi.

'OTURMA ODAMIZIN ARKASINDA HAZİNE VARMIŞ'

Yaşadığı evin duvarında arı kovanı bulunan Murat Buğday, "Oturma odamızın arkasında hazine varmış. Yıllar sonra çıkardık hazineyi. Deprem zamanı iki binanın ayrılmasının ardından oluşan boşluğa arılar girdi. 3 kat boyunca işlemeye başladı. Tahmin ediyorduk ama binamızda kentsel dönüşüme girince eğitmen Musa hocamızı çağırdım. Onunla beraber duvarı kırdık ortalama 20-25 kilogram civarında bir bal çıkardık. Bu Avcılar'ın balı. Biz arılara güzel bir yuva ayarladık. Şimdi kovaların içine dolduruyoruz hocamızla beraber onları daha güzel bir yere üretim yapabilsinler diye götüreceğiz. Burası bizim oturma odamızdı. Daha önce bilseydik buraya bir cam yapardık akvaryum gibi onu izlerdik. Sadece onun pişmanlığını yaşıyoruz. Balın tadı harika, bildiğiniz doğal bal. Çünkü tamamen kendiliğinden doğal olarak oluştu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Avcılar, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da yıkılan binanın duvarından 25 kilo petek bal çıktı - Son Dakika

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