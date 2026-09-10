Nişanlısı tahliye oldu, İrem Derici'den güvercinli paylaşım geldi - Son Dakika
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Nişanlısı tahliye oldu, İrem Derici'den güvercinli paylaşım geldi

Nişanlısı tahliye oldu, İrem Derici\'den güvercinli paylaşım geldi
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı İrem Derici’nin nişanlısı DJ Melih Kunukçu serbest bırakıldı. Avukatı Abide Gülel Saral tarafından yapılan açıklamada, Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla Kunukçu’nun tutukluluk halinin kaldırıldığı ve yargılanmasına tutuksuz olarak devam edileceği belirtildi. Kararın ardından şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından beyaz güvercin emojili paylaşım yaptı.

Gaziantep Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı İrem Derici’nin nişanlısı DJ Melih Kunukçu, mahkeme kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü geniş kapsamlı yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde gözaltına alınarak tutuklanan DJ Melih Kunukçu hakkında yeni bir hukuki gelişme yaşandı. Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral, yapılan itirazlar ve savunmalar neticesinde müvekkilinin tahliye edildiğini duyurdu.

Soruşturmayı yürüten yargı makamlarına yapılan başvuruları değerlendiren Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliği, Melih Kunukçu’nun tutukluluk halinin kaldırılmasına hükmetti. Kararla birlikte Kunukçu’nun yargılamasının tutuksuz olarak devam edeceği bildirildi.

AVUKATINDAN MASUMİYET KARİNESİ VURGUSU

Tahliye kararının ardından yazılı bir açıklama yapan avukat Abide Gülel Saral, "Müvekkilimizin özgürlüğüne kavuşmasından memnuniyet duyuyor, bundan sonraki yargılama sürecinin de hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi çerçevesinde yürütüleceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nişanlısı tahliye oldu, İrem Derici'den güvercinli paylaşım geldi

İREM DERİCİ’DEN BEYAZ GÜVERCİNLİ PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı İrem Derici, nişanlısı Melih Kunukçu’nun serbest bırakıldığını belirten avukat açıklamasını sosyal medya hesabından beyaz güvercin emojisiyle paylaşarak takipçilerine duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya, İrem Derici, Gaziantep, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nişanlısı tahliye oldu, İrem Derici'den güvercinli paylaşım geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nişanlısı tahliye oldu, İrem Derici'den güvercinli paylaşım geldi - Son Dakika
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