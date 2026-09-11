Nerden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor - Son Dakika
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Nerden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

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Galatasaray formasıyla kariyerini sürdüren Yunus Akgün'ün çocukluk yıllarına ait görüntüsü dikkat çekti. Elinde futbol topuyla kameraya bakan küçük çocuğun yıllar sonra sarı-kırmızılı formayı giymesi, "Nerden nereye" dedirten bir hikayeyi ortaya çıkardı.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün'ün çocukluk yıllarından kalan bir görüntüsü ortaya çıktı. Henüz küçük yaşlarda çekilen karede Yunus'un elinde futbol topuyla kameraya baktığı görülüyor.

ELİNDEN FUTBOL TOPUNU BIRAKMIYORMUŞ

Çocukluk görüntüsünde kırmızı tişörtüyle objektife bakan Yunus Akgün'ün elindeki futbol topu dikkat çekiyor. Yıllar öncesinden kalan kare, milli futbolcunun bugün geldiği noktayı gözler önüne serdi.

ŞİMDİ GALATASARAY FORMASI GİYİYOR

O görüntülerde henüz küçük bir çocuk olan Yunus Akgün, bugün Galatasaray formasıyla futbol kariyerini sürdürüyor. Çocukluk yıllarında elinde topla görüntülenen Yunus'un yıllar sonra profesyonel futbolcu olması dikkat çekici bir tesadüfü de beraberinde getirdi.

NERDEN NEREYE

Yunus Akgün'ün çocukluk görüntüsü ile bugünkü futbol kariyeri arasındaki değişim dikkat çekti. Bir zamanlar evinde futbol topuyla kameraya bakan küçük çocuk, bugün Galatasaray formasıyla sahaya çıkıyor.

Nerden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyorNerden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nerden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Yunus Akgün, Galatasaray, Çocukluk, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nerden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    kime ne 0 0 Yanıtla
  • Osman A Osman A:
    Vasat altı futbolcu.Gs de oynayabilecek kalitede değil. 0 0 Yanıtla
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