Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba
Genç bir kızın lise yıllarındaki öğretmenine aşık olup yıllar sonra onunla evlendiğini duyurduğu paylaşım kısa sürede gündem oldu.
Lise öğretmenine aşık olan genç bir kadın, yıllar sonra hayatını aynı isimle birleştirdi. Düğün arabasından çektiği bir videoyu "Lisedeki tarih hocamız ‘İleride evlenme ihtimaliniz %1’ demişti" notuyla paylaştı.
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