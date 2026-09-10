Beşiktaş'ın neden seçime gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın neden seçime gittiği ortaya çıktı

Beşiktaş\'ın neden seçime gittiği ortaya çıktı
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Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararının perde arkası ortaya çıktı. Serdal Adalı'nın mevcut yönetimden 5-6 isimle yola devam etmek istemediği ve yönetim kurulunda kapsamlı bir değişiklik yapmak için yeni bir listeyle seçime girmeyi planladığı belirtildi.

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasının ardından gözler bu hamlenin nedenine çevrildi. Siyah-beyazlılarda seçim kararının arkasında Başkan Serdal Adalı'nın yönetim kurulunda yapmak istediği büyük değişikliğin bulunduğu öne sürüldü.

5-6 İSİMLE YOLA DEVAM ETMEK İSTEMİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre Serdal Adalı, mevcut yönetim kurulundaki 5-6 isimle yeni dönemde çalışmayı düşünmüyor. Adalı'nın yönetimde ciddi bir revizyona gitmek ve oluşturacağı yeni listeyle yeniden üyelerin karşısına çıkmak istediği ifade edildi.

YÖNETİME GÜÇLÜ İSİMLERİ ALACAK

Serdal Adalı'nın yeni yönetim kurulunu oluştururken temsil ve mali açıdan güçlü isimlere ağırlık vermeyi planladığı aktarıldı. Bu doğrultuda yönetim listesinin önemli ölçüde değişmesi beklenirken, şu ana kadar Adalı'nın karşısına başkanlık için herhangi bir rakibin çıkmadığı belirtildi.

SEÇİM TARİHLERİ BELLİ

Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurul takvimini daha önce şu ifadelerle açıklamıştı:

“Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 27 Eylül Pazar günü yapılacaktır. 27 Eylül Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecektir.”

Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın neden seçime gittiği ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın neden seçime gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
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