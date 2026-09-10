Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber! OGM son durumu açıkladı - Son Dakika
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Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber! OGM son durumu açıkladı

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Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Aksu ilçesi ile Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınlarının havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındığını açıkladı. Her iki bölgede de ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İki kentten orman yangınlarına ilişkin beklenen haber geldi. Orman Genel Müdürlüğü, Aksu ve Kozan'daki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Aksu ilçesi ile Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangınlarındaki son durumu açıkladı. Ekiplerin yangınlara hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale ettiğini belirten OGM, çalışmalar sonucunda her iki yangının da kontrol altına alındığını bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda meydana gelen yangınları kontrol altına aldık."

AKSU'DA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının yeniden etkili olmasının önüne geçmek amacıyla bölgedeki çalışmalar sona ermedi. Ekipler Aksu'daki yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında yangından etkilenen alanın büyüklüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber! OGM son durumu açıkladı

KOZAN'DAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangınında da ekipler sahada yoğun mücadele yürüttü. Havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahaleler sonucunda Kozan'daki yangın da kontrol altına alındı. Kozan ilçesinde çıkıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını nedeniyle, bölgede yaklaşık 2 bin hektara yakın ormanın kül olduğu belirtildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. OGM, her iki bölgede de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber! OGM son durumu açıkladı

OGM'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadele çalışmalarına destek verenlere de teşekkür etti. Kurumun açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Her iki bölgede de soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Mücadelemize destek veren gönüllülerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, yerel yönetimlerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

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Son Dakika Orman Genel Müdürlüğü Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber! OGM son durumu açıkladı - Son Dakika

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