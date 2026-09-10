Emine Erdoğan'dan 'Mapa-Şamandıra Sistemi' paylaşımı - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan 'Mapa-Şamandıra Sistemi' paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Maviliklerimize nefes olacak 'Mapa-Şamandıra Sistemi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hayata geçirdiği "Mapa-Şamandıra Sistemi"ne ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Maviliklerimize nefes olacak 'Mapa-Şamandıra Sistemi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"MAVİLİKLERİMİZE NEFES OLACAK"

Emine Erdoğan, "Mapa-Şamandıra Sistemi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Maviliklerimize nefes olacak Mapa-Şamandıra Sistemi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan 'Mapa-Şamandıra Sistemi' paylaşımı

FETHİYE KÖRFEZİ'NE DİKKAT ÇEKTİ

Fethiye Körfezi'nde gerçekleştirilecek dip çamuru temizliğinin önemine vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fethiye Körfezi'nde gerçekleştirilecek dip çamuru temizliğini, deniz ekosisteminin korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından son derece önemli buluyorum. Deniz çayırlarını ve doğal dengeyi gözeten bu kıymetli adımlarda emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan 'Mapa-Şamandıra Sistemi' paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan 'Mapa-Şamandıra Sistemi' paylaşımı - Son Dakika
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