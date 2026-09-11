Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular - Son Dakika
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Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular

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Maltepe'de 20 yıldır ilgilendiği binanın sahipleriyle anlaşmazlık yaşayan Mehmet T., Osman A. ve eşi Nursen A.'yı silahla vurarak öldürürken, avukat Emir Ali S.'yi ağır yaraladı. Binaya 500 bin dolar masraf yaptığını öne sürdüğü ve tartışmanın bu nedenle çıktığı belirtilen şüphelinin evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, yüzlerce fişek, kılıç, kama bıçakları, kelepçe ve biber gazları ele geçirildi.

İstanbul Maltepe'de, 20 yıldır ilgilendiği binanın gurbetçi sahipleriyle masraf anlaşmazlığı yaşayan 63 yaşındaki kiracı Mehmet T. dehşet saçtı. Almanya'dan gelen ev sahibi Osman A. ve eşi Nursen A.'yı silahla vurarak öldüren, avukat Emir Ali S.'yi ise ağır yaralayan şüpheli, Özel Harekat polislerinin operasyonuyla sağ olarak yakalandı. Binaya 500 bin dolar masraf yaptığı öne sürülen şahsın evinde yapılan aramalarda ise adeta bir cephanelik ele geçirildi.

ALMANYA'DAN GELEN ÇİFTLE MASRAF ANLAŞMAZLIĞI

Olay, saat 13.10 sıralarında Maltepe ilçesine bağlı Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki kiracı Mehmet T., 20 yıldır bakımını üstlendiği, daireleri kiraya verip gelirlerini topladığı binanın Almanya'da yaşayan sahipleriyle tartışma yaşadı. Binaya 500 bin dolar masraf yaptığını öne süren Mehmet T., anlaşmazlığın büyümesi üzerine silahını çekerek ev sahibi çifte ve yanlarındaki avukata ateş açtı. Saldırıda Osman A. ve eşi Nursen A. olay yerinde hayatını kaybederken, avukat Emir Ali S. ağır yaralandı.

Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular

ŞÜPHELİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Silahlı saldırının ardından kendisini binaya kilitleyen ve polis ekiplerine direnen saldırgan Mehmet T.'nin evinde güvenlik güçleri tarafından kapsamlı bir arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda evden; 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 331 adet fişek, 10 tabanca gaz tüpü, 1 kılıç, 2 kama bıçağı, 1 kelepçe, 4 biber gazı, 1 olay yeri inceleme şeridi ve 10 kutu fişek saçması ele geçirildi.

Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Bölgede paniğe neden olan ve şüphelinin sağ olarak ele geçirilmesiyle sonuçlanan operasyonun ardından İstanbul Valiliği resmi bir açıklama yayımladı. Saldırganın 3 ayrı suç kaydı bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10.09.2026 Perşembe günü saat 13.10 sıralarında Maltepe İlçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta meydana gelen olayda ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştür. Kiracı Mehmet T. isimli şahıs (Tehdit ve Hakaret konularından 3 suç kaydı mevcut ) ev sahibi Osman A., ev sahibinin eşi Nursen A. ve olay yerinde bulunan Avukat Emir Ali S.'yi silahla vurmuştur"

Operasyon sürecine ve yaralıların durumuna ilişkin ise Valilik açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:

"Silahlı saldırıda ev sahibi ve karısı olay yerinde hayatını kaybetmiş, Avukat Emir Ali S. ağır yaralanmıştır. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mehmet T., olayın ardından bölgede bulunan emniyet ve 112 sağlık ekiplerine ateş açmaya devam etmiştir. Şüpheli şahıs, bölgede bulunan özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek sağ olarak göz altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır"

Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular

GÖRGÜ TANIĞI YARALI AVUKATIN KURTULUŞUNU ANLATTI

Silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan avukat Emir Ali S.'yi aracına alarak hastaneye yetiştiren görgü tanığı Akın Gümüşoğlu ise yaşanan can pazarını ve hastane yolundaki diyalogları şu şekilde aktardı:

"Annemle arabada sohbet ediyorduk, araba da çalışıyordu. Şu yukarıdan, sokaktan bağıra bağıra biri geldi. 'Abi beni kurtarın' diye. Arabaya atladı. "En yakın hastaneye götürdüm, Kartal Lütfi Kırdar'a. Adamı konuşturdum bayılmasın diye. Bana dedi ki, 'Benimle beraber toplam 3 kişi vardık. Ben kurtuldum, diğerlerini bilmiyorum' dedi. Sadece uyumasın diye, enerjisi bitmesin diye konuşturdum. Sonra kardeşleri geldi hastaneye. İfadesini falan aldılar orada"

Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular

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Son Dakika Gündem Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular - Son Dakika

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