Fenerbahçe göndermek için çok uğraşmıştı! Talisca yeni takımında topukla doksana astı - Son Dakika
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Fenerbahçe göndermek için çok uğraşmıştı! Talisca yeni takımında topukla doksana astı

Fenerbahçe göndermek için çok uğraşmıştı! Talisca yeni takımında topukla doksana astı
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Fenerbahçe'nin kadroda düşünmeyerek yollarını ayırdığı Anderson Talisca, istemeyerek gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde jeneriklik bir gole imza attı. Al-Jazira forması giyen Brezilyalı yıldız, ceza sahası içinde topuğuyla yaptığı vuruşla topu doksana gönderirken golü binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında yollarını ayırmak istediği Talisca'nın sarı-lacivertli takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtilmişti. Brezilyalı futbolcu, yaşanan sürecin ardından Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'nın yolunu tuttu.

TOPUĞUYLA DOKSANA GÖNDERDİ

Yeni takımında sahaya çıkan Talisca, bu kez attığı golle dikkatleri üzerine çekti. Ceza sahası içinde yaptığı sıra dışı topuk vuruşuyla topu doksana gönderen yıldız futbolcu, jeneriklik bir gole imza attı.

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Talisca'nın topuğuyla kaydettiği şık golün görüntüleri binlerce beğeni aldı. Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Al-Jazira'ya giden Brezilyalı yıldız, yeni takımında attığı golle dikkat çekti.

Fenerbahçe göndermek için çok uğraşmıştı! Talisca yeni takımında topukla doksana astı
Fenerbahçe göndermek için çok uğraşmıştı! Talisca yeni takımında topukla doksana astı
Fenerbahçe göndermek için çok uğraşmıştı! Talisca yeni takımında topukla doksana astı
Fenerbahçe göndermek için çok uğraşmıştı! Talisca yeni takımında topukla doksana astı

Birleşik Arap Emirlikleri, Anderson Talisca, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe göndermek için çok uğraşmıştı! Talisca yeni takımında topukla doksana astı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Çok arayacağız çok onun attığı goller sayesinde şampiyonlar ligine girdik evet yabancı kuralı değişikliği sebeb olabilir ama gözden çıkarılacak ilk oyuncu o olmamalıydı bu kadar formda katkısı varken üstelik. 10 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe göndermek için çok uğraşmıştı! Talisca yeni takımında topukla doksana astı - Son Dakika
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