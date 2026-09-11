Aziz başkan yine barut gibi! Camı açıp sallamaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz başkan yine barut gibi! Camı açıp sallamaya başladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul trafiğinde görüntülendi. Trafiğin yavaş ilerlemesine sinirlenen Yıldırım, aracının camından önündeki sürücüye seslenerek, "Aloo, biraz hızlı hareket etsen!" diye sitem etti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bu kez futbol gündemiyle değil İstanbul trafiğinde yaşadığı anlarla dikkat çekti. Gündüz saatlerinde trafikte ilerleyen Yıldırım'ın önündeki araca tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı.

TRAFİĞİN YAVAŞ İLERLEMESİNE SİNİRLENDİ

Görüntülerde trafiğin yavaş ilerlemesinden rahatsız olan Aziz Yıldırım'ın aracının camından dışarı doğru seslendiği görüldü.

"ALOO, BİRAZ HIZLI HAREKET ETSEN!"

Önündeki sürücüye kendine has üslubuyla seslenen Yıldırım, "Aloo, biraz hızlı hareket etsen!" ifadelerini kullandı. Yıldırım'ın trafikte yaşadığı o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz başkan yine barut gibi! Camı açıp sallamaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • nazım arat nazım arat:
    Aziz yildirim sanirim bir cisim yaklaştığını görüyor Efsane geldi kestane gidecek 5 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Başlığa bak 3 1 Yanıtla
  • veysel unlu veysel unlu:
    sadettine çakarli araç verdiler başkana yokmu 2 0 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    O altta kalır mı sen arkasındaki araçarı gör bir de 1 0
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Alooo sen de sesini kessen, dağda mı yaşıyon ayıııı istanbul bura oglimmm 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çuval sarımsak için 2 milyon 97 bin lira ceza ödediler Bir çuval sarımsak için 2 milyon 97 bin lira ceza ödediler
Rize’de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor Rize'de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü 65 yaşındaki teyzenin acı sonu Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü! 65 yaşındaki teyzenin acı sonu
Dünya savaş tarihine geçecek operasyon Dünya savaş tarihine geçecek operasyon
Polisi görünce koşmaya başladı Nefes kesen kovalamaca kamerada Polisi görünce koşmaya başladı! Nefes kesen kovalamaca kamerada
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Cepheye asker arayışı bu noktaya geldi Tarlada yakalayıp götürdüler Cepheye asker arayışı bu noktaya geldi! Tarlada yakalayıp götürdüler
Dört belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

11:22
İsmail Kartal’a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı Nedeni pes dedirtti
İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti
11:22
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
11:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan yine parkelere indi Varank’tan maç sonrası güldüren paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan yine parkelere indi! Varank'tan maç sonrası güldüren paylaşım
10:55
Nerden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nerden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
10:47
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon 27 kişi yakalandı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı
10:39
80’ler akımına katılan milyonlarca kişiye KVKK’dan uyarı geldi
80’ler akımına katılan milyonlarca kişiye KVKK'dan uyarı geldi
10:23
Fenerbahçe’de istifa krizi çözüldü İşte çıkan karar
Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar
10:18
Aşk-ı Memnu’nun yıldızından kötü haber: Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti
Aşk-ı Memnu'nun yıldızından kötü haber: Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti
09:50
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 11:40:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Aziz başkan yine barut gibi! Camı açıp sallamaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement