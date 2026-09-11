Petrol piyasası alev aldı! Benzine gece yarısı zam geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Petrol piyasası alev aldı! Benzine gece yarısı zam geliyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İran gerilimi ve Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının arz endişelerini artırmasıyla Brent petrol 110 dolara yaklaştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, küresel piyasalardaki bu tırmanışın ardından 12 Eylül 2026 saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 2,95 TL zam yapılması bekleniyor.

Küresel petrol piyasalarında yaşanan sert yükseliş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD ile İran arasında devam eden gerilim ve Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, piyasalardaki arz endişelerini derinleştirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar seviyesini aşarak akaryakıt ürünlerinde yeni bir fiyat artışını zorunlu kıldı.

ZAM SONRASI BENZİN FİYATLARI 80 LİRAYI AŞACAK

Beklenen 2,95 TL'lik zammın 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıması öngörülürken, motorin ve LPG fiyatlarında şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Zammın gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatı birçok kentte 80 TL seviyesine yaklaşacak, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde ise bu sınırın üzerine çıkacak. Yeni tarifeyle birlikte benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda ortalama 79,87-79,96 TL, Ankara'da 80,84-80,93 TL ve İzmir'de 81,12-81,21 TL seviyelerine yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI TABLOSU

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 76,92

Motorin: 88,89

LPG: 34,99

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 76,78

Motorin: 88,75

LPG: 34,39

Ankara

Benzin: 77,89

Motorin: 90,02

LPG: 35,09

İzmir

Benzin: 78,17

Motorin: 90,29

LPG: 34,99

Amerika Birleşik Devletleri, Brent Petrol, Ekonomi, Eylül, İran, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol piyasası alev aldı! Benzine gece yarısı zam geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • onur pari onur pari:
    Sadece bizim ülkemize tırmanıyor bu durum. 5 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Dedem Abdulhamit gaalh gaalhh dünyanın en pahalı benzinini kullanıyok 4 1 Yanıtla
  • Münir pekel Münir pekel:
    Az bile 110 olması gerekiyor 0 2 Yanıtla
  • Osman Özen Osman Özen:
    sinek uçsa bizde petrole zam 1 0 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    bizde pahalı hastalığı var,en pahalı telefon,en pahalı araba ...eee artık hava atacak en pahalı yakıtında olsun artık.senin neyin eksik başkalarından 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Gaziantep’teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada
Tatil cennetinde turist kadına cinsel taciz rezaleti 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Tatil cennetinde turist kadına cinsel taciz rezaleti! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Mezar başında öldürülen Gamze’nin ses kaydı ortaya çıktı “Beni öldürmeye çalışıyor“ Mezar başında öldürülen Gamze'nin ses kaydı ortaya çıktı! "Beni öldürmeye çalışıyor"
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 800 bin TL tazminat ödeyecek Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek
Tüm dünyadan sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı Tüm dünyadan sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı
Filenin Sultanları’nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü Filenin Sultanları'nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü

09:32
Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
09:22
İsmail Kartal stattan ayrılırken Aziz Yıldırım tek cümle etti
İsmail Kartal stattan ayrılırken Aziz Yıldırım tek cümle etti
09:08
Maltepe’deki dehşette 500 bin dolar detayı Almanya’dan gelip canlarından oldular
Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular
09:00
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece Rakibi sahadan sildiler
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Rakibi sahadan sildiler
08:56
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu 20 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
08:19
İsrail’den Hamas’a nokta operasyon Üst düzey isim böyle öldürüldü
İsrail'den Hamas'a nokta operasyon! Üst düzey isim böyle öldürüldü
08:17
İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım
İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım
08:13
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
08:02
Veliaht Prens’ten Trump’a olay telefon: Husileri vurun
Veliaht Prens'ten Trump'a olay telefon: Husileri vurun
07:48
Ali Koç bir kez daha kamera karşısında Verdiği poza espri yağdı
Ali Koç bir kez daha kamera karşısında! Verdiği poza espri yağdı
07:16
Kargocu sandı, kapıyı açtı 20 yıllık firarın sonu böyle geldi
Kargocu sandı, kapıyı açtı! 20 yıllık firarın sonu böyle geldi
07:03
Sahte kimlik de kurtaramadı İslam Yakut’un yakalanma anı kamerada
Sahte kimlik de kurtaramadı! İslam Yakut'un yakalanma anı kamerada
06:46
Ferdi Tayfur’un damadından Vanlı Kara Haydar’a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı
Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 09:44:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Petrol piyasası alev aldı! Benzine gece yarısı zam geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement