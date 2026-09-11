İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım - Son Dakika
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İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Roma maçının ardından istifasını açıklaması sonrası Volkan Demirel'den dikkat çeken sözler geldi. "Ne zaman derlerse göreve hazırız" diyen Demirel'in ismini Sinan Engin de Fenerbahçe teknik direktörlüğü için önerdi. Başkan Aziz Yıldırım ise Kartal'ın istifasını kabul etmeyerek görevine devam edeceğini açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin 18 yıl sonra döndüğü Devler Ligi'ndeki ilk maçının ardından ise teknik direktör İsmail Kartal sürpriz bir karar aldı.

İSMAİL KARTAL İSTİFASINI AÇIKLADI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, oyuncularını tebrik ettikten sonra görevinden ayrıldığını duyurdu.

İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım

Deneyimli teknik adam, "Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyor ve istifa ediyorum. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım" dedi. Kartal ayrıca "Bir daha asla geri dönmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM: GÖREVİNİN BAŞINDADIR

Kartal'ın açıklamasının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım devreye girdi. İstifa kararını kabul etmeyen Yıldırım, "İsmail Kartal görevinin başındadır" dedi.

İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım

Kartal ile görüştüğünü belirten Yıldırım, "İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, 'Devam edeceksin' dedim" ifadelerini kullandı. Yıldırım, "Ben ayrılana kadar buradan gidemez" diyerek Kartal ile yola devam edeceklerini açıkladı.

VOLKAN DEMİREL: NE ZAMAN DERLERSE GÖREVE HAZIRIZ

İsmail Kartal'ın istifa açıklamasının ardından Volkan Demirel'in sözleri de dikkat çekti. Desidero Sports'un haberine göre Demirel, Fenerbahçe'den teklif gelmesi durumunda göreve hazır olduğunu söyledi. Demirel, "Bize teklif gelmez... Ne zaman derlerse göreve hazırız" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım

SİNAN ENGİN DE VOLKAN DEMİREL'İ İŞARET ETTİ

Asist Analiz programında Fenerbahçe'deki gelişmeleri değerlendiren Sinan Engin de teknik direktörlük için Volkan Demirel'in ismini gündeme getirdi.

Engin, "Ben Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam Volkan Demirel'e Fenerbahçe'yi teslim ederim. Allah yolunu açık etsin. Fenerbahçe taraftarı da Volkan Demirel'e 'Hayır' demez. Volkan Türkiye'yi, Fenerbahçe'yi biliyor" dedi.

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Son Dakika Spor İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • sehmus fatih sehmus fatih:
    İsmail Kartal kardeşim git Allah aşkına sen de irfan da Kerem de! gidin 8 0 Yanıtla
  • mkuyuk49@gmail.com [email protected]:
    Bu saatten sonra hayır gelmez. salıverin küçük enişteyi gitsin. 5 1 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN RAMAZAN KARAMAN:
    bir daha dönmemek üzere istifa edoyorum dedi bakalım sözünde duracakmı yoksa hic bir şey olmamış gibi devammı edecek belliki yönetime bir kızgınlığı var taraftarın attığı yabancı madeden dolayı değil bekleyip görelim eğer tekrar devam ederse en ufak bir sıkıntıda Aziz başkan onu gönderir . 1 1 Yanıtla
    Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Yok la şaka yapmıştır 0 0
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    başarı gelmezse aziz başkana yazar çünkü o bırakmadı 1 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    ismail kartal kaleciyle karşı karşıya golü atamadı gitsin gelende gol kaçıracsk gelsin ve gitsin 0 1 Yanıtla
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