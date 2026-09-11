80’ler akımına katılan milyonlarca kişiye KVKK\'dan uyarı geldi

Sosyal medyada hızla yayılan '80'ler akımı', kişisel veri güvenliği ve dijital mahremiyet tartışmalarını beraberinde getirdi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kullanıcıların yüz görüntülerinin biyometrik veri kapsamında işlenme ihtimaline karşı kritik bir uyarıda bulundu.

Kullanıcıların fotoğraflarını yapay zeka araçlarıyla 80'li yıllardan kalma nostaljik karelere dönüştürdüğü trend, geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. ChatGPT adına gönderilen ve kullanıcıları akıma katılmaya davet eden e-postalarla da yayılan akım, eğlenceli bir deneyim sunsa da kişisel verilerin işlenme süreciyle ilgili ciddi soru işaretleri doğuruyor.

"DİJİTAL MAHREMİYETİNİZİ DÜŞÜNÜN"

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamada kullanıcıları uyararak şu ifadelere yer verdi: "Yapay zekâ uygulamalarıyla fotoğraflarınızı nostaljik karelere dönüştürmeden önce dijital mahremiyetinizi de düşününüz. Çünkü #80lerchallenge gibi sosyal medya akımlarında kullanılan uygulamalar, fotoğraflarınız üzerinden biyometrik verilerinizin işlenmesine neden olabilir."

YÜZ VERİLERİNİN SAKLANMA SÜRECİ BELİRSİZ

Üçüncü taraf yapay zeka uygulamalarına yüklenen görseller, yalnızca filtre uygulamakla kalmayıp yüz hatları, oranlar ve mimikler gibi detayları analiz ederek işleyebiliyor. Özellikle yeni türeyen ve ücretsiz hizmet sunan platformlarda; elde edilen yüz verilerinin nerede saklandığı, ne kadar süre tutulduğu, yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılıp kullanılmadığı ve üçüncü taraflarla paylaşılıp paylaşılmadığı belirsizliğini koruyor.

Değiştirilmesi mümkün olmayan biyometrik verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesinin uzun vadeli güvenlik sorunlarına yol açabileceği vurgulanıyor.

CHATGPT ADINA GELEN E-POSTALARA DİKKAT

Akımın yayılmasında ChatGPT adıyla gönderilen e-posta yönlendirmelerinin de etkili olduğu belirtildi. Uzmanlar, kullanıcılara e-postalarda yer alan bağlantılara doğrudan tıklamamaları, gönderici adreslerini kontrol etmeleri ve platformların gizlilik politikalarını dikkatle incelemeleri çağrısında bulundu. Gemini ve ChatGPT gibi bilinen platformların tercih edilmesinin riskleri azaltabileceği ancak hiçbir dijital platformun yüzde 100 güvenlik garantisi veremeyeceği ifade edilerek kullanıcıların temkinli olmaları gerektiği hatırlatıldı.