Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi - Son Dakika
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Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasından vazgeçerek görevine devam etmesinin ardından Futbol Direktörü Oğuz Çetin sessizliğini bozdu. Kartal'ı kararından döndürmek için görüşmeler gerçekleştiren Çetin, "Her şey yolunda, gayet güzel. İsmail Hocamız burada" dedi.

Fenerbahçe'de Roma karşılaşmasının ardından başlayan İsmail Kartal krizi sona erdi. Maçın ardından istifasını açıklayan ve bir süre kararından geri adım atmayan deneyimli teknik adam, yapılan görüşmelerin ardından görevine devam etme kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüp de yaptığı resmi açıklamayla İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu duyurdu.

OĞUZ ÇETİN'DEN İLK AÇIKLAMA

İsmail Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesi için yürütülen süreçte önemli rol oynayan Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'den yaşananların ardından ilk açıklama geldi. HT Spor'a konuşan Çetin, takım içerisindeki son durumu kısa ve net sözlerle anlattı.

Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi

"HER ŞEY YOLUNDA, İSMAİL HOCAMIZ BURADA"

Oğuz Çetin, "Her şey yolunda, gayet güzel. İsmail Hocamız burada" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle birlikte Kartal'ın Fenerbahçe'deki görevine devam edeceği bir kez daha teyit edilmiş oldu.

Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi

TAKIMIN BAŞINDA ANTRENMANA ÇIKACAK

Fenerbahçe'nin yaptığı resmi açıklamaya göre İsmail Kartal, saat 11.30'da gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında olacak. Sarı-lacivertliler, Kartal yönetiminde Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Oğuz Çetin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Furkan Kartal Furkan Kartal:
    koyu gsliyim ama İsmail kartalı çok seviyorum inşallah başarılı olur adam gibi adamdır örfünü adetini bozmayan inançlı delikanlı bir adamdır isamail kartal diye yazılır adam diye okunur 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Erden Mehmet Erden:
    Bende GS liyim ama ismail kartal çok inançlı adam gibi adam olduğundan başarılı olmasını canı gönülden isterim 2 0 Yanıtla
  • Oooo Oooo:
    Fenerde gitmek diye bir gelenek yok icat çıkarmayın Biz gönderiyoruz diyor kendileri 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi - Son Dakika
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