Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi

Fenerbahçe'de Roma karşılaşmasının ardından başlayan İsmail Kartal krizi sona erdi. Maçın ardından istifasını açıklayan ve bir süre kararından geri adım atmayan deneyimli teknik adam, yapılan görüşmelerin ardından görevine devam etme kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüp de yaptığı resmi açıklamayla İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu duyurdu.

OĞUZ ÇETİN'DEN İLK AÇIKLAMA

İsmail Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesi için yürütülen süreçte önemli rol oynayan Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'den yaşananların ardından ilk açıklama geldi. HT Spor'a konuşan Çetin, takım içerisindeki son durumu kısa ve net sözlerle anlattı.

"HER ŞEY YOLUNDA, İSMAİL HOCAMIZ BURADA"

Oğuz Çetin, "Her şey yolunda, gayet güzel. İsmail Hocamız burada" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle birlikte Kartal'ın Fenerbahçe'deki görevine devam edeceği bir kez daha teyit edilmiş oldu.

TAKIMIN BAŞINDA ANTRENMANA ÇIKACAK

Fenerbahçe'nin yaptığı resmi açıklamaya göre İsmail Kartal, saat 11.30'da gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında olacak. Sarı-lacivertliler, Kartal yönetiminde Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.