Körfez'de ipler yine gerildi! Hava sahasını kapattılar - Son Dakika
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Körfez'de ipler yine gerildi! Hava sahasını kapattılar

Körfez\'de ipler yine gerildi! Hava sahasını kapattılar
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Cezayir ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gerilim kopma noktasına geldi. BAE'yi defalarca "provokatif ve düşmanca eylemlerde" bulunmakla suçlayan Cezayir, diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı. Cezayir ayrıca gece yarısından itibaren BAE'ye kayıtlı sivil ve askeri uçaklara hava sahasını kapatacağını duyurdu. Mevcut sözleşme kapsamındaki ticari uçuşlar ise 2026 yılı sonuna kadar devam edecek.

Cezayir'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne peş peşe sert kararlar geldi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kesilirken BAE'ye kayıtlı sivil ve askeri uçaklara Cezayir hava sahası kapatıldı.

GECE YARISI HAVA SAHASI KAPANIYOR

Cezayir, cuma günü gece yarısından itibaren Birleşik Arap Emirlikleri'ne kayıtlı tüm sivil ve askeri uçaklara hava sahasını kapatacağını açıkladı. Cezayir Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre karar, BAE'ye kayıtlı sivil ve askeri uçakları kapsıyor. Ancak uygulamada mevcut ticari uçuşları ilgilendiren önemli bir istisna bulunuyor.

<a class='keyword-sd' href='/korfez/' title='Körfez'>Körfez</a>'de ipler yine gerildi! Hava sahasını kapattılar

TİCARİ UÇUŞLAR İÇİN İSTİSNA

BAE'nin Cezayir'deki Houari Boumediene Uluslararası Havalimanı'na yaptığı geliş ve gidiş yönlü ticari uçuşlar, hava sahasının kapatılması kararından etkilenmeyecek. Söz konusu seferler, yürürlükteki sözleşmenin sona ereceği 2026 yılının sonuna kadar devam edecek. Böylece Cezayir, BAE'ye kayıtlı sivil ve askeri uçaklara hava sahasını kapatırken mevcut sözleşmeyle gerçekleştirilen ticari seferleri kararın dışında tuttu.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ DE KESTİ

Hava sahasına ilişkin karar, iki ülke arasında yaşanan diplomatik gerilimin ardından geldi. Cezayir, BAE ile ilişkileri korumaya yönelik tüm seçeneklerin tükendiğini belirterek perşembe günü Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı. Cezayir yönetimi, BAE'yi yapılan uyarılara rağmen defalarca "provokatif ve düşmanca eylemlerde" bulunmakla suçladı.

BAE BÜYÜKELÇİSİNE 48 SAAT SÜRE

Diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararının ardından Cezayir Dışişleri Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, alınan kararı BAE'nin Cezayir Büyükelçisine resmi olarak iletti. Büyükelçiye karara uyması için 48 saat süre tanındı. Böylece iki ülke arasındaki gerilim, diplomatik ilişkilerin kesilmesinin ardından hava sahasının kapatılması kararıyla yeni bir boyuta taşındı.

Kaynak: Xinhua

Birleşik Arap Emirlikleri, Diplomasi, Havacılık, Cezayir, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Körfez'de ipler yine gerildi! Hava sahasını kapattılar - Son Dakika

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