77 kişinin öldüğü binada skandal üstüne skandal - Son Dakika
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77 kişinin öldüğü binada skandal üstüne skandal

77 kişinin öldüğü binada skandal üstüne skandal
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Diyarbakır'da yıkılan, 77 kişinin hayatını kaybettiği ve 29 kişinin yaralandığı Serin-2 Apartmanı hakkında hazırlanan yeni bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Raporda, binanın taşıyıcı sistemindeki bir kolonun sonradan kesildiği, beton kalitesinin ciddi ölçüde yetersiz olduğu ve statik projede öngörülen donatı detaylarına uyulmadığı tespit edildi.

77 kişiye mezar olan Serin-2 Apartmanı'na ilişkin yeni bilirkişi raporu, binanın yıkılmasına ilişkin kritik tespitleri ortaya koydu. Raporda bir taşıyıcı kolonun sonradan kesildiği açıkça belirtildi.

BİLİRKİŞİ: TAŞIYICI KOLON SONRADAN KESİLDİ

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Ankara ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinden oluşturulan 4 kişilik heyet yeni bilirkişi raporu hazırladı. Raporda, "Binanın taşıyıcı sistemine ait bir kolonun sonradan kesildiği dosya kapsamındaki bulgulardan açıkça anlaşılmaktadır." tespitine yer verildi. Heyet, taşıyıcı kolonun kesilmesinin yapının dikey ve yatay yük taşıma kapasitesini azalttığını ve deprem sırasında diğer taşıyıcı elemanlar üzerinde ilave zorlanmaya neden olduğunu belirtti.

BETON KALİTESİ CİDDİ ÖLÇÜDE YETERSİZ

Raporda yalnızca kolon kesilmesine değil, binanın yapımındaki diğer eksikliklere de dikkat çekildi. Binada kullanılan betonun kalitesinin ciddi ölçüde yetersiz olduğu ve bu durumun yapının depremde ağır hasar görerek yıkılmasında önemli rol oynadığı belirtildi. Statik projede öngörülen donatı detaylarına uyulmadığı, etriye aralıkları ve kanca detaylarının yürürlükteki yönetmeliklere aykırı uygulandığı da rapora girdi.

77 kişinin öldüğü binada skandal üstüne skandal

EN YÜKSEK TEKNİK SORUMLULUK ONLARDA

Bilirkişi heyeti, binanın yıkılmasındaki teknik sorumluluğun derecesine ilişkin de değerlendirme yaptı. Raporda, en yüksek teknik sorumluluğun yapım ve uygulama aşamasındaki ağır malzeme ve donatı kusurlarından sorumlu fenni mesul, sürveyan, şantiye şefi ve bina müteahhidine ait olduğu belirtildi. Kolonun kesilmesinden sorumlu kişi veya kişilerin ise ikinci derecede ancak önemli düzeyde teknik sorumluluk taşıdığı değerlendirildi. Heyet ayrıca binanın yıkılmasının tek bir kusur veya ihmalden kaynaklanmadığı sonucuna vardı.

ALT GEÇİT ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DE TESPİT YAPILDI

Raporda, binaya yaklaşık 19 metre mesafedeki yol ve alt geçit çalışmalarının etkisi de incelendi. Bilirkişi heyeti, kazı çalışmaları ile araç ve kamyon titreşimlerinin binanın deprem direncini anlamlı ölçüde azalttığını gösteren teknik bir bulgu bulunmadığını belirtti.

"GELEN RAPOR TÜM İDDİALARIMIZI İSPATLIYOR"

Depremde anne ve babasını kaybeden mağdur avukatı Hüseyin Kıratlı, yeni raporun kolon kesildiğine ilişkin iddialarını doğruladığını söyledi. Kıratlı, "Gelen rapor tüm iddialarımızı ispatlıyor. Bu raporun yargılamayı etkileyeceğine inanıyoruz." dedi.

4 SANIK İÇİN 22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Davada 4 sanık tutuksuz yargılanıyor. İddianamede binanın müteahhidi Hüseyin B, statik proje müellifi Cihan U, statik betonarme projesine onay veren Nasir Ç. ve fenni mesul Ekrem B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 77 kişinin öldüğü binada skandal üstüne skandal - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet nuri İçyer Mehmet nuri İçyer:
    İnşaat zamanında onay verenlerde bulunmalı. ibret için en ağır cezalar verilmeli ki kimse cesaret etmesin. 1 0 Yanıtla
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