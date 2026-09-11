Sokak ortasında ilişkiye girerken yakalandılar! Cezası ağır oldu - Son Dakika
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Sokak ortasında ilişkiye girerken yakalandılar! Cezası ağır oldu

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Bali'de 27 yaşındaki Avustralyalı Billy Aspinall, bir kadınla sokak ortasında cinsel ilişkiye girerken güvenlik kamerasına yakalandı. Ülkesine dönmek için havalimanına giden Aspinall gözaltına alınarak sınır dışı edilirken, Endonezya'ya 10 yıl giriş yasağı aldı.

Endonezya'nın Bali Adası'nda yaşanan olay, Avustralyalı bir turistin sınır dışı edilmesi ve ülkeye 10 yıl giriş yasağı almasıyla sonuçlandı.

Avustralya vatandaşı 27 yaşındaki Billy Aspinall, Bali'nin Kuzey Kuta bölgesinde bir kadınla sokak ortasında cinsel ilişkiye girerken bölgedeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRERKEN KAMERAYA YAKALANDILAR

Olay, 23 Ağustos'ta Kuzey Kuta'da meydana geldi. Aspinall ile yanındaki kadın, demir kapıların bulunduğu bir mülkün önünde cinsel ilişkiye girdi.

İkilinin bulunduğu noktada güvenlik kamerası olması nedeniyle yaşananlar kayda girdi.

Sokak ortasında ilişkiye girerken yakalandılar! Cezası ağır oldu

İBADETE GİDEN KADIN GÖRDÜ

İkiliyi yalnızca güvenlik kamerası kaydetmedi. İbadete gitmek üzere bölgeden geçen bir kadın da Aspinall ile yanındaki kadını gördü.

Karşılaştığı manzara karşısında şaşkına dönen kadın, ikiliye yaptıklarına son vermeleri için bağırdı. Ancak ikilinin kadının uyarısına rağmen durmadığı belirtildi.

Olayın yaklaşık 15 dakika sürdüğü, ardından Aspinall ile kadının bölgeden ayrıldığı aktarıldı.

BÖLGE SAKİNLERİ ARINMA TÖRENİ YAPTI

Yaşananlar Bali'deki bölge sakinlerinin de tepkisini çekti. Olayın gerçekleştiği mülkte daha sonra yerel gelenekler doğrultusunda bir arınma töreni düzenlendi.

Sokak ortasında ilişkiye girerken yakalandılar! Cezası ağır oldu

Bölge sakinlerinin töreni, olayın ardından mülkü kötü enerjiden arındırmak amacıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

ÜLKESİNE DÖNMEK İSTERKEN YAKALANDI

Olaydan iki gün sonra Aspinall, Bali'den ayrılmak üzere havalimanına gitti.

Avustralyalı turist, 25 Ağustos'ta Bali Uluslararası Havalimanı'nda ülkesine dönmek için uçağa binmeye çalışırken gözaltına alındı.

Aspinall'ın yakalanmasının ardından göçmenlik makamlarına teslim edildiği ve yaklaşık iki hafta göçmenlik gözetiminde tutulduğu belirtildi.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Yetkililerin yürüttüğü işlemlerin ardından Aspinall'ın Endonezya'dan sınır dışı edilmesine karar verildi.

Ngurah Rai Göçmenlik Ofisi Başkanı Muhamad Novyandri, göçmenlik denetimlerinin güçlendirilmeye devam edeceğini ve kolluk kuvvetleriyle yakın koordinasyon içerisinde hareket edeceklerini söyledi.

Sokak ortasında ilişkiye girerken yakalandılar! Cezası ağır oldu

Novyandri, göçmenlik kurallarının ihlal edildiğinin belirlenmesi halinde kararlı şekilde işlem yapılmaya devam edileceğini ifade etti.

10 YIL BOYUNCA ENDONEZYA'YA GİREMEYECEK

Sınır dışı edilmesi Aspinall'a verilen tek yaptırım olmadı. 27 yaşındaki Avustralyalı hakkında Endonezya'ya 10 yıl giriş yasağı kararı da verildi.

Karar doğrultusunda Aspinall, yaptırım süresi boyunca Bali dahil Endonezya'nın hiçbir bölgesine giriş yapamayacak.

POLİSTEN TURİZM VURGUSU

Kuzey Kuta Polis Şefi Ketut Sukadana da olayla ilgili yaptığı açıklamada, bu tür eylemlerin bölgede yaşayanlar arasında endişeye neden olabileceğine dikkat çekti.

Sukadana, söz konusu davranışların özellikle Tibubeneng bölgesinde yaşayanları rahatsız edebileceğini, gerekli müdahalenin yapılmaması halinde Kuzey Kuta'nın güvenlik ve turizm imajının olumsuz etkilenebileceğini belirtti.

Yetkililerin bu nedenle olayın hem yerel kurallar hem de ulusal mevzuat çerçevesinde ciddi şekilde ele alınması gerektiğini değerlendirdiği aktarıldı.

Sokak ortasında ilişkiye girerken yakalandılar! Cezası ağır oldu

YANINDAKİ KADININ KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Aspinall ile birlikte görüntülenen kadının kimliği ise henüz yetkililer tarafından belirlenemedi.

Kadının yabancı uyruklu olduğunun düşünüldüğü ve olaydan önce Aspinall ile birlikte alkol aldığı belirtildi.

ENDONEZYA'DA KATI KURALLAR UYGULANIYOR

Endonezya'da kamusal alandaki cinsel eylemler ve müstehcen davranışlara ilişkin katı düzenlemeler bulunuyor. Ülkedeki kuralları ihlal eden yabancılar da gözaltı, sınır dışı edilme ve uzun süreli giriş yasağı gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Endonezya'da pornografiye ilişkin de sıkı yasalar uygulanıyor. Bali'nin nüfusunun çoğunluğu Hindu olsa da ada Endonezya'nın ulusal mevzuatına tabi bulunuyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Bali, daha önce de yabancı turistlerin benzer olayları nedeniyle gündeme gelmişti. Yetişkin içerik üreticisi Bonnie Blue, geçen yıl adada pornografik içerik ürettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Blue hakkında cinsel faaliyeti nedeniyle mahkumiyet kararı çıkmadı. Ancak kullandığı araçla bağlantılı trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası aldı ve kendisine 10 yıl Endonezya'ya giriş yasağı uygulandı.

Son olayda ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler Billy Aspinall'ın Bali tatilini sınır dışı kararıyla noktalamasına neden oldu.

Endonezya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Endonezya Sokak ortasında ilişkiye girerken yakalandılar! Cezası ağır oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • hamdullahs013@gmail.com [email protected]:
    Alışverişleri Rıza İle Olmuş Adamın Ne suçu Varki, Çokta Önemli bşr haber sanki 1 0 Yanıtla
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