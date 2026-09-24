Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor - Son Dakika
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Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor

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Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen yazıyla adliyelerde "Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları" kurulacağını duyurdu. Yeni bürolarda uzman Cumhuriyet savcıları, dijital mecralardaki suç içeriklerini ve suça teşvik eden faaliyetleri yakından izleyecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siber alanda suçla mücadeleye yönelik yeni bir yapılanmaya gidildiğini açıkladı. Bakanlığın 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına gönderdiği yazıyla adliyelerde yeni bürolar kurulacak.

Yeni yapılanmayla birlikte şüphelilerin tespiti, adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçlerinin hızlanması hedefleniyor. Toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik, suç niteliği taşıyan dezenformasyon faaliyetlerine karşı kurumlar arası koordinasyon da güçlendirilecek.

"SİBER VATANDA SUÇLA MÜCADELEYİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adliyelerde Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları kuruyoruz!

Siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hâle getiriyoruz.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren; vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz.

Bu amaçla Adalet Bakanlığı olarak 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla, adliyelerimizde 'Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları'nı kuruyoruz.

Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek; şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek.

Aynı zamanda kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.

Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan; kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hâkim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

81 İLE GENELGE GÖNDERİLMİŞTİ

Bakan Gürlek, 14 Eylül'de de 81 ildeki 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına bir genelge göndermişti. Genelgede, çocukları ve gençleri hedef alan dijital içeriklere ve müstehcen yayınlara karşı başsavcılıkların hızla harekete geçmesi istenmişti.

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor - Son Dakika
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