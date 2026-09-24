Hakan Çalhanoğlu için bomba gelişme! Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor

İtalyan basınında yer alan son iddialara göre Fenerbahçe, milli futbolcu için ocak ayında yeni bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Bu durumun ocak ayındaki olası transfer görüşmelerinde önemli bir faktör olabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ İHTİMALİ

Hakan'ın kariyerinin ilerleyen döneminde Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı yönündeki iddialar da transfer gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe'nin milli yıldızı orta sahaya yerli bir takviye olarak değerlendirdiği ve ocak ayında şartları zorlamayı planladığı aktarılıyor.

YASİN AYARİ DE LİSTEDE

Fenerbahçe'nin orta saha planında Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Brighton forması giyen Yasin Ayari de bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin iki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve ocak ayında orta saha için takviye yapmayı planladığı bildirildi.