Filipinler\'de Başkan Yardımcısı Duterte\'ye tutuklama emri

Filipinler'de mahkeme, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ve yakınlarına yönelik "ölüm ve suikast tehdidinde bulunmakla" suçlanan Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte hakkında tutuklama emri çıkardı. Duterte'nin suçlu bulunması halinde siyasi geleceği ve 2028'deki başkanlık yarışı da riske girebilir.

Filipinler'de Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) aktardığına göre Quezon Kenti Bölge Mahkemesi, "ölüm ve suikast tehdidinde bulunma" suçlamalarıyla karşı karşıya olan Sara Duterte hakkında tutuklama emri çıkardı.

MAHKEME KEFALET MİKTARINI DA BELİRLEDİ

Mahkeme, Duterte'ye yöneltilen suçlamaların her biri için 1900'er dolar kefalet belirledi.

Filipinler Başkanlık Ofisi ise karara ilişkin açıklamasında yargı sürecine ve mahkemenin kararına saygı duyulduğunu bildirdi.

MARCOS VE YAKINLARINI TEHDİT ETMEKLE SUÇLANIYOR

Sara Duterte, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., eşi Liza Araneta-Marcos ve Meclis Başkanı Martin Romualdez'e yönelik ölüm ve suikast tehditlerinde bulunmakla suçlanıyor.

Duterte ayrıca kamu fonlarını usulsüz kullanmakla ilgili suçlamalarla da karşı karşıya. Başkan Yardımcısı Duterte ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

2028 BAŞKANLIK YARIŞINI ETKİLEYEBİLİR

Duterte'nin suçlu bulunması durumunda siyasi kariyeri açısından önemli sonuçlarla karşılaşabileceği belirtiliyor. Kamu görevinden menedilmesi halinde 2028'de düzenlenecek başkanlık seçimlerine katılma ihtimalinin de ortadan kalkabileceği değerlendiriliyor.