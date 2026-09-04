Driftli eğlence pahalıya patladı! Yarım milyondan fazla para cezası ve ehliyete 5 yıl el koyma - Son Dakika
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Driftli eğlence pahalıya patladı! Yarım milyondan fazla para cezası ve ehliyete 5 yıl el koyma

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Mersin Erdemli'de Tofaş Şahin ile drift atan sürücü polisçe yakalandı. Alkollü araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye atma suçlarından 555 bin TL ceza kesildi, ehliyetine 5 yıl 2 ay el konuldu. Sürücü adli kontrolle serbest kaldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Tofaş Şahin marka otomobil ile drift atan sürücü polis tarafından yakalandı ve kendisine çeşitli maddelerden 555 bin TL ceza kesildi, ehliyetine ise 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Trafiği tehlikeye düşürmekten adliyeye de sevk edilen sürücü adli kontrolle serbest kaldı.

TOFAŞLA DRİFT ATTIĞI ANLARI VATANDAŞ KAYDA ADLI

Olay, önceki gece ilçeye bağlı Merkez Mahallesi 2008. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, A.O. idaresindeki 33 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil ile sokak üzerinde drift attı. Drift anını ise çevre sakinlerinden biri cep telefonu ile kaydetti. 

Driftli eğlence pahalıya patladı! Yarım milyondan fazla para cezası ve ehliyete 5 yıl el koyma

YAKALANIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu sırada bölgeye yakın olan polis ekipleri, kaçan şahsı takip edip yakaladı. Yakalanan şahsa, alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçlardan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.

555 BİN TL PARA CEZASI VE 5 YIL 2 AY EHLİYETE EL KOYMA

Trafik yönünden işlem yapılan sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca, trafiği tehlikeye düşürme, drift atma, alkollü araç kullanma gibi çeşitli maddelerden ise sürücüye toplam 555 bin TL para cezası kesildi. Kesilen cezanın, trafikten çekilen Şahin model arabadan 2 tane alınabilecek miktarda olması dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Driftli eğlence pahalıya patladı! Yarım milyondan fazla para cezası ve ehliyete 5 yıl el koyma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Yeterli degil daha fazlası gerek helede şu alkollu araç kullanlara hapus gerek her yer millet iciyor trafige cıkiyor 2 0 Yanıtla
  • Uğur Demir Uğur Demir:
    iyi olmuş 0 0 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Tutuklu yargılanıp hükmün geriye bırakılmadan en az bir yıl yatması gerekir. Çünkü bilerek ve isteyerek yapıyor bu işi. O zaman bak bakalım yapıyorlarmı. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Driftli eğlence pahalıya patladı! Yarım milyondan fazla para cezası ve ehliyete 5 yıl el koyma - Son Dakika
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