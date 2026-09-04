Uzmanlar: Avrupa\'nın İsrail\'e silah satışı soykırıma ortaklık riski taşıyor

İnsan hakları uzmanları, Gazze'ye yönelik saldırılar sürerken Almanya, Yunanistan ve Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinin İsrail'le askeri işbirliğine devam etmesini sert sözlerle eleştirdi. HRW'nin AB nezdindeki temsilcisi Claudio Francavilla, bu işbirliğinin devletler ve bireyler açısından "suçlara ortak olma riski" doğurabileceğini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken bazı Avrupa ülkelerinin Tel Aviv yönetimiyle yaptığı askeri anlaşmalar tartışma konusu oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Avrupa Birliği nezdindeki temsilcisi Claudio Francavilla ile eski HRW Direktörü ve Princeton Üniversitesi Misafir Profesörü Kenneth Roth, Almanya, Yunanistan ve Finlandiya'nın İsrail'le sürdürdüğü askeri ilişkileri değerlendirdi.

"BU SUÇLARA ORTAK OLMA RİSKİNİ DOĞURUR"

Francavilla, Filistinlilerin Gazze'den sürülmesine yönelik planlara yaptırım, ticari tedbirler ve silah ambargosuyla karşılık verilmesi gerektiğini savundu.

İsrail'le askeri işbirliğinin devam etmesini eleştiren Francavilla, "Devam eden vahşet karşısında İsrail ile askeri işbirliğini sürdürmek yalnızca vicdan dışı olmakla kalmaz, aynı zamanda devletin ve bireylerin bu suçlara ortak olma riskini de doğurur." dedi.

ALMANYA'YA HOLOKOST ELEŞTİRİSİ

Kenneth Roth ise İsrail'in Gazze'deki politikalarını sert sözlerle eleştirerek Filistinlilerin bölgeden ayrılmaya zorlanmasının savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil edeceğini savundu.

Roth, Almanya'nın tarihsel geçmişine işaret ederek Berlin yönetiminin İsrail'e askeri desteğini de eleştirdi.

Roth, "Bu durum, Alman hükümetinin Holokost'tan yanlış ders çıkardığını gösteriyor." ifadelerini kullanarak çıkarılması gereken dersin uluslararası insan hakları standartlarının savunulması olduğunu söyledi.

ALMANYA'DAN 800 MİLYON AVROLUK ONAY

Alman hükümetinin İsrail'e yönelik kısmi silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırmasının ardından yaklaşık 800 milyon avro değerindeki askeri teçhizat sevkiyatına onay verdiği ortaya çıkmıştı.

Finlandiya'nın ise İsrail'le savunma işbirliği anlaşmasını 2024'te kamuoyuna duyurmadan imzaladığı ve anlaşmanın süresini 2034'e kadar uzattığı belirtilmişti.

YUNANİSTAN'LA 3 MİLYAR AVROLUK ANLAŞMA

İsrail ve Yunanistan arasında da askeri işbirliği kapsamında dikkat çeken bir anlaşmaya imza atıldı. İki ülkenin savunma bakanlıkları arasında Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması imzalandı.

Uzmanlar, Gazze'deki durum devam ederken Avrupa ülkelerinin İsrail'le silah ticareti ve askeri işbirliğini sürdürmesinin hukuki ve siyasi sonuçlar doğurabileceği görüşünde.

GAZZE'DE CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1334 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 400'den fazla kişi yaralandı.

Bakanlığın verilerine göre Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 470'e, yaralıların sayısı ise 174 bin 500'ün üzerine çıktı.