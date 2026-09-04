Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da - Son Dakika
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Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da

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UEFA'nın Lyon maçının ardından Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında başlattığı disiplin sürecinde 1 ila 3 maç men cezası ihtimali gündeme geldi. Daha önce Cristiano Ronaldo, Diego Simeone, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi yıldızların benzer nitelikteki hareketlerine verilen cezalar ise Fenerbahçe cephesindeki tartışmanın merkezine oturdu.

Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı play-off rövanşının ardından yaşananlar UEFA'nın gündemine taşındı. Sarı-lacivertli futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin süreci başlatılırken, iki oyuncuya 1 ila 3 maç arasında men cezası verilebileceği öne sürüldü.

Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da

1-3 MAÇ MEN CEZASI İDDİASI

Fransız basınında yer alan haberlere göre Guendouzi ve Greenwood'un maçın ardından yaptığı hareketler UEFA tarafından incelemeye alındı. İki futbolcunun davranışlarının hakaret, sportmenliğe aykırı davranış veya seyircileri provoke etme kapsamında değerlendirilmesi halinde 1 ila 3 maçlık men cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri belirtiliyor. Henüz UEFA tarafından iki futbolcuya verilmiş kesinleşmiş bir ceza bulunmuyor.

Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da

TARTIŞILAN HAREKET: "JUL"

Disiplin sürecine konu olduğu belirtilen görüntülerde Fenerbahçeli futbolcuların Fransız rapçi Jul ile özdeşleşen el işaretini yaptığı ifade edildi. Parmaklarla "J-U-L" harflerini simgelediği belirtilen hareketin ardından disiplin sürecinin devreye girmesi, geçmişte yıldız futbolcular hakkında verilen kararları da yeniden tartışmaya açtı.

Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da

EMSAL KARARLAR DİKKAT ÇEKTİ

Futbol dünyasında daha önce tribünlere veya rakip taraftarlara yönelik uygunsuz hareketler nedeniyle çok sayıda yıldız isim disiplin kuruluna sevk edildi. Paylaşılan emsal karar tablosuna göre bazı isimlere verilen cezalar şöyle:

Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da
  • Cristiano Ronaldo 2019'da Atletico'ya karşı kasık/cinsel organ bölgesini işaret eden hareket Men yok + 20 bin euro
  • Diego Simeone 2019 Juventus maçında kasıklarını tutarak kutlama Men yok + 20 bin euro
  • Jude Bellingham 2024 Slovakya maçında kasıklarını tutan hareket Ertelemeli 1 maç + 30 bin euro
  • Kylian Mbappe 2025 Atletico tribünlerine yönelik genital bölge hareketi Ertelemeli 1 maç + 30 bin euro
  • Dani Ceballos 2025 Atletico tribünlerine yönelik uygunsuz el hareketi Ertelemeli 1 maç + 20 bin euro
  • Dele Alli 2017 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde orta parmak 1 maç men + para cezası
  • Antonio Rüdiger Tabloda eylem ayrıntısı belirtilmiyor Ertelemeli 1 maç + 20 bin euro
  • Mark van Bommel Tabloda eylem ayrıntısı belirtilmiyor Ertelemeli 1 maç + 6 bin 200 euro

RONALDO VE SIMEONE'YE MEN ÇIKMAMIŞTI

Emsaller arasında özellikle Cristiano Ronaldo ve Diego Simeone kararları öne çıkıyor. Paylaşılan tabloya göre iki isim de 2019 yılında yaptıkları hareketler nedeniyle 20'şer bin euro para cezası alırken maç men cezasına çarptırılmadı. Bellingham, Mbappe, Ceballos, Rüdiger ve Van Bommel'e ilişkin örneklerde ise ertelemeli birer maçlık cezalar bulunuyor.

Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da

GÖZLER UEFA'NIN KARARINDA

Guendouzi ve Greenwood için konuşulan 1-3 maçlık ceza ihtimali, bu geçmiş kararlarla birlikte değerlendirildiğinde tartışmaları beraberinde getirdi. UEFA'nın disiplin sürecini tamamlamasının ardından iki Fenerbahçeli futbolcu hakkında vereceği karar ve geçmişteki dosyalarla nasıl bir cezai denge kurulacağı merakla bekleniyor.

Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da

Cristiano Ronaldo, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Diego Simeone, Fenerbahçe, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da - Son Dakika

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